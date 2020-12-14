Нацбанк продав пам'ятних монет «Рік Бика» на понад 120 тисяч

Національний банк під час електронного біржового аукціону із продажу пам’ятних монет «Рік Бика» реалізував усю запропоновану продукцію на 121 тис. грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Для проведення аукціону Національний банк запропонував 1 600 пам’ятних монет «Рік Бика» (10 лотів по 100 монет у кожному лоті, 10 лотів по 50 монет у кожному лоті, 10 лотів по 10 монет у кожному лоті).

Учасники аукціону (фізичні особи) придбали усі пам’ятні монети у кількості 1 600 штук на загальну суму понад 121 тис. грн. Аукціон відбувся 10 грудня 2020 року на майданчику універсальної товарної біржі «Контрактовий дім УМВБ».