Україна здійснила прайсинг додаткового випуску єврооблігацій на $600 мільйонів

Україна здійснила прайсинг додаткового випуску єврооблігацій на суму $600 мільйонів з погашенням у 2033 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство фінансів.

Цей додатковий випуск збільшив загальну суму в обігу єврооблігацій з відсотковою ставкою 7,253% та погашенням 15 березня 2033 року, загальна непогашена сума яких становила $2 мільярди. Довипуск відбувся з дохідністю 6,20% та ціною пропозиції при вторинному розміщенні 108,914%.

BNP Paribas and Goldman Sachs International виступили спільними лід-менеджерами транзакції. Розрахунки за довипуском мають відбутися 18 грудня 2020 року.

Як зазначається, залучені кошти будуть використані для фінансування загальних бюджетних призначень.

«Ми раді оголосити про прайсинг чергового публічного випуску єврооблігацій в цьому році. Розрахункова дохідність у 6,20% – це найнижча дохідність за публічними єврооблігаціями в доларах США в історії України», - прокоментував подію глава Мінфіну Сергій Марченко.

Міністр додав, що підтримка міжнародних фінансових організацій та інвестиційного співтовариства «надзвичайно важлива для нас у цьому непростому році».