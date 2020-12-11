Україна здійснила прайсинг додаткового випуску єврооблігацій на $600 мільйонів

Україна здійснила прайсинг додаткового випуску єврооблігацій на $600 мільйонів

Укрінформ
Україна здійснила прайсинг додаткового випуску єврооблігацій на суму $600 мільйонів з погашенням у 2033 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство фінансів.

Цей додатковий випуск збільшив загальну суму в обігу єврооблігацій з відсотковою ставкою 7,253% та погашенням 15 березня 2033 року, загальна непогашена сума яких становила $2 мільярди. Довипуск відбувся з дохідністю 6,20% та ціною пропозиції при вторинному розміщенні 108,914%.

BNP Paribas and Goldman Sachs International виступили спільними лід-менеджерами транзакції. Розрахунки за довипуском мають відбутися 18 грудня 2020 року.

Як зазначається, залучені кошти будуть використані для фінансування загальних бюджетних призначень.

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«Ми раді оголосити про прайсинг чергового публічного випуску єврооблігацій в цьому році. Розрахункова дохідність у 6,20% – це найнижча дохідність за публічними єврооблігаціями в доларах США в історії України», - прокоментував подію глава Мінфіну Сергій Марченко.

Міністр додав, що підтримка міжнародних фінансових організацій та інвестиційного співтовариства «надзвичайно важлива для нас у цьому непростому році».

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