Міненерго розглядає можливість передати виробників і постачальників енергоресурсів в управління уряду

Міністерство енергетики презентувало європейським партнерам концепцію щодо розмежування видів діяльності з передачі, розподілу, постачання і виробництва електричної енергії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"Міненерго презентувало концепцію оптимізації управління об’єктами ПЕК, якою передбачена передача виробників та постачальників електроенергії / природного газу в управління Кабінету Міністрів та іншим ЦОВВ", - зазначається у повідомленні.

Водночас, відповідно до концепції, права на управління оператора системи передачі (НЕК "Укренерго") та оператора газотранспортної системи (АТ "Магістральні газопроводи України" і ТОВ "Оператор ГТС України") мають бути передані Міністерству енергетики.

"Цей підхід відповідає Третьому енергетичному пакету, зокрема, в частині відокремлення та сертифікації операторів системи передачі та ГТС. Концепція не суперечить зобов’язанням, взятим у рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та Угоди про асоціацію. Реалізація такого підходу дозволить реформувати енергетичний сектор та активізувати процес інтеграції енергоринків України до ринків ЄС", - вважають в Міненерго.

На сьогодні АТ "Магістральні газопроводи України" та ПрАТ "Укренерго" належать до сфери управління Міністерства фінансів. Власником 100% акцій компаній є держава. У свою чергу, АТ "Магістральні газопроводи України" володіє 100% статутного капіталу ТОВ "Оператор газотранспортної системи України".