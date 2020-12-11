Підприємці до 21 грудня мають подати заяву на отримання разової допомоги

Підприємці, які призупинять свою діяльність через карантинні заходи, для отримання одноразової допомоги в розмірі 8 тисяч гривень мають подати відповідну заяву до 21 грудня включно.

Як передає Укрінформ, про це ідеться у пам’ятці застрахованої особи для отримання одноразової виплати відповідно до Закону України від 4 грудня 2020 №1071/ІХ «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», оприлюдненої на сторінці Пенсійного фонду України у Фейсбуці.

Зокрема зазначається, що право отримання одноразової допомоги у розмірі 8 тисяч гривень мають наймані працівники, які на 10 грудня 2020 року працюють за основним місцем роботи у роботодавця, діяльність якого була тимчасово зупинена внаслідок запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів та середня заробітна плата яких за третій квартал 2020 року не перевищує тридцять тисяч гривень на місяць.

Також право на таку допомогу мають фізичні особи – підприємці, які на 10 грудня 2020 року зареєстровані 3 місяці і більше як фізичні особи – підприємці та у 2020 році сплатили ЄСВ за себе не менше ніж за 3 місяці та які не є одночасно фізичною особою – підприємцем та найманим працівником.

Повідомляється, що перевірка відповідності основного виду економічної діяльності роботодавця переліку видів діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи та факту нарахування та сплати ЄСВ здійснюватиметься засобами Порталу ДІЯ автоматично при поданні заяви.

«Заява на виплату одноразової допомоги застрахованим особам подається до 21 грудня 2020 р. включно», - наголошують у ПФУ.

Згідно з порядком звернення за виплатою, заява для отримання одноразової допомоги застрахованим особам заповнюється виключно в електронній формі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг або з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

У ПФУ наголошують, що в разі подання недостовірної інформації допомога підлягає поверненню.

При цьому, якщо особа не поверне кошти добровільно протягом 10 робочих днів з дня надсилання рішення територіального органу Пенсійного фонду про відшкодування одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, вони будуть стягнуті державною виконавчою службою в примусовому порядку.

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Як повідомляв Укрінформ, 7 грудня 2020 року Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1071-ІХ, який передбачає надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн найманим працівникам, які втратили частину заробітної платні внаслідок запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам-підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу внаслідок карантину.

10 грудня Кабінет Міністрів затвердив Порядок надання одноразової компенсації підприємцям, які призупинять свою діяльність через карантинні заходи.