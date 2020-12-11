НБУ визначив критерії віднесення об’єктів банківської системи до критичної інфраструктури

Національний банк України визначив критерії та порядок віднесення об’єктів в банківській системі до об’єктів критичної інфраструктури та критичної інформаційної інфраструктури.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Так, до об’єктів критичної інфраструктури в банківській системі України належать банки, стале функціонування яких забезпечує стабільність банківської системи, має суттєве значення для економіки та безпеки держави, функціонування суспільства, та які становлять значний суспільний інтерес. Зокрема, це: Національний банк та банки, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв: банк, який включено до переліку системно важливих банків, банк, який включено до переліку банків України, уповноважених для роботи (здійснення операцій) в особливий період та банк, у якому держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75% від статутного капіталу банку.

Також Національний банк сформував вимоги щодо віднесення інформаційних систем об’єктів критичної інфраструктури в банківській системі, кібератака на які безпосередньо може вплинути на стале функціонування об’єкта критичної інфраструктури, до об’єктів критичної інформаційної інфраструктури. Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 30 листопада 2020 року № 151 "Про затвердження Положення про визначення об’єктів критичної інфраструктури в банківській системі України", що набирає чинності з 11 грудня 2020 року.