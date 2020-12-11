Шевченко має повне право вдосконалювати структуру НБУ - Данилишин

Члени правління Нацбанку, які не бачать себе частиною оновленої команди НБУ, мають реалізовувати свої професійні амбіції в іншому місці, оскільки голова Центробанку Кирило Шевченко має повне право вдосконалювати структуру і оптимізовувати систему управління.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав голова Ради НБУ Богдан Данилишин, коментуючи рішення правління Нацбанку про зміну структури регулятора.

"Сьогодні у Національному банку відбулося часткове оновлення розподілу вертикалей підпорядкування з метою забезпечення пропорційного управлінського навантаження та функціонального принципу розподілу повноважень між членами правління Національного банку. Сформована молода, потужна команда, яка має амбітні цілі розвивати відкритий Центральний банк європейського типу, беручи все краще, що було напрацьовано в попередні роки. Я вважаю, що всі, хто не вписується у вимоги поставлених завдань і мають свої якісь амбіції, – мають їх реалізовувати в іншому місці", - наголосив Данилишин.

Він нагадав, що голова НБУ Кирило Шевченко був обраний на цю посаду конституційною більшістю, а отже, має повне право реалізувати програму, з якою він заступав на посаду.

"Як голова Ради Національного банку України, я не маю права втручатися в оперативну діяльність НБУ. Але як експерт і громадянин вважаю, що обраний конституційною більшістю голова Національного банку України Кирило Шевченко має повне право вдосконалювати структуру НБУ і оптимізовувати систему управління для забезпечення ефективного виконання завдань і програми, з якою він заступав на посаду", - написав Данилишин.

Коментуючи ухвалені головою НБУ рішення, Данилишин зазначив, що відтепер очільникові Національного банку підпорядковується менша кількість підрозділів. Зокрема, було вирішено розділити функції методології регулювання діяльності та нагляду за банками та небанківськими установами між різними вертикалями підпорядкування.

"Відбувся перерозподіл повноважень між іншими членами правління НБУ. Я не бачу тут ніякого політичного підтексту чи якихось невдоволених амбіцій. Це повсякденна робота", - наголосив голова Ради НБУ.

На його думку, таке рішення дасть можливість забезпечити більш результативне супроводження законодавчих змін як у банківському середовищі, так і на небанківському фінансовому ринку, "які готуються в тісних консультаціях з міжнародними партнерами та мають визначити нові правила його регулювання".

Данилишин також підкреслив, що правління Національного банку прийняло рішення колегіально і сформувало структуру підпорядкування, яка забезпечить ефективний розвиток фінансової екосистеми, що, крім іншого, передбачає удосконалення банківського і небанківського нагляду та методології.

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"Таку мету ставить перед собою правління Національного банку, працюючи над новою чотирирічною Стратегією НБУ. Також це дозволить продовжити посилений контроль за небанківським сегментом, який перебуває в процесі стрімкого реформування. Вважаю, що ті члени Правління, які не бачать себе частиною оновленої команди НБУ – мають зробити для себе відповідні висновки", - підсумував він.

Раніше в Національному банку повідомили про часткову зміну вертикалей підпорядкування та розподілу окремих структурних підрозділів між ними, а також про зміни в розподілі вертикалей підпорядкування між членами правління Національного банку. Відповідне рішення було ухвалене 20 жовтня 2020 року на черговому засіданні правління НБУ.

Необхідність оновлення вертикалей підпорядкування в НБУ пояснили розширенням мандату Національного банку, зокрема, у сфері регулювання ринку небанківських фінансових установ.

Перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова в жовтні заявляла, що перерозподіл повноважень в НБУ руйнує колегіальність та створює загрози для прийняття по-справжньому неупереджених рішень.