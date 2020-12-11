У Мінцифри радять громадам інвестувати в освіту та підприємництво

Заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Іонан радить громадам в Україні інвестувати в освіту, підприємництво та цифрову трансформацію.

Про це вона сказала під час міжнародної онлайн-конференції "Розвиток громад: довіра, інституції, фінанси та люди", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В першу чергу я би радила інвестувати в розвиток освіти, підприємництва, цифрову трансформацію та технології", - сказала вона, відповідаючи на запитання, у які сфери варто інвестувати громадам для забезпечення розвитку.

Іонан додала, що саме цифрова трансформація є тим стрибком, який допоможе Україні покращити економічне становище.

Заступниця міністра зауважила, що коли кількість українців з якісною освітою та цифровою грамотністю на високому рівні зростатиме, то це робитиме сильнішою економіку країни. Також українці будуть більш конкурентоспроможними на ринку праці.

Онлайн-конференція Програми для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» є ініціативою за участі низки донорів і спільно фінансується Європейським Союзом та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією та Естонією.