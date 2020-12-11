Надходження від ПДВ зросли на 19 мільярдів - податкова

Надходження від податку на додану вартість до бюджету за січень-листопад 2020 року склали 236,9 млрд грн, що на 18,9 млрд грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це на пресбрифінгу в Укрінформі на тему: «Результати адміністрування податку на додану вартість» сказав заступник голови Державної податкової служби Євген Олейніков.

"Ситуація з адмініструванням податку на додану вартість виглядає наступним чином: платниками податків сплачено до бюджету за 11 місяців 2020 року 236,9 млрд гривень. Для порівняння за цей же період 2019 року було сплачено 218 млрд грн", - сказав Олейніков.

Він наголосив, що в бюджеті за підсумками 11 місяців 2019 року, залишилось після відшкодування податку, 76 млрд грн. В поточному році, залишок у бюджеті після відшкодування складає 108 млрд грн.

Олейніков також зазначив, що у минулому році платники податків заявили до відшкодування ПДВ 146,2 млрд грн, їм було відшкодовано 142,1 млрд грн, решта суми була відшкодована цього року.

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Він також підкреслив, що якщо у минулому році було відставання по відшкодуванню ПДВ, то цьогоріч все навпаки. Загалом, на даний час з початку року податковою забезпечено відшкодування ПДВ бізнесу у розмірі 128 млрд грн.

Заступник голови ДПС також відзначив ефективність роботи системи моніторингу ризиків при реєстрації податкових накладних.

"Всього, для того щоб здійснити додаткові дослідження операцій, початково зупинялося лише 1% податкових накладних від тієї суми, яка подавалась на реєстрацію", - зазначив Олейніков.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2020 року до загального фонду державного бюджету надійшло 65,1 млрд грн, розпис виконано на 114,8%, або +8,4 млрд гривень. Основними платежами, за рахунок яких відбулось перевиконання, стали: податок на додану вартість (+5,8 млрд), податок на доходи фізичних осіб та військовий збір (+1,5 млрд), акцизний податок з тютюнових виробів (+1,2 млрд), рентна плата за користування надрами (+0,9 млрд)