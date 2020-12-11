Завод «Більшовик», обленерго і не тільки: назвали перші об'єкти приватизації-2021

У першому кварталі 2021 року Фонд держмайна має намір розпочати приватизацію Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, Першого київського машинобудівного заводу (колишній «Більшовик»), а також пакетів акцій шести обленерго.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу відомства, про це сказав голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко 10 грудня під час IV щорічного Ukrainian Investment Roadshow.

«Фонд державного майна не марнує час: починаючи з I кварталу 2021 року сподіваємось на приватизацію Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, за нею послідує (колишній - ред.) Завод «Більшовик», 6 обленерго і далі буде», - заявив Сенниченко.

Він нагадав, що через законодавчу заборону на проведення аукціонів великої приватизації до кінця дії обмежувальних заходів, пов’язаних з карантином, "об’єктивно відсутня змога дати старт цьому процесу до кінця 2020 року".

«Ринок в очікуванні, і, я впевнений, щойно заборону на аукціони Верховною Радою буде знято – ми його не розчаруємо», – резюмував голова ФДМУ.

За даними Держказначейства, за січень-жовтень 2020 року від приватизації державного майна до держбюджету надійшло понад 1,9 млрд грн.

Кабінет Міністрів продовжив карантинні обмеження в Україні, що відповідають обмеженням помаранчевої зони та нині діють на території всієї країни, до 28 лютого 2021 року.