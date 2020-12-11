Екскерівник ДФС «домалював» собі 1000% надбавки до окладу — прокуратура

Колишньому в.о. керівника Державної фіскальної служб повідомили про підозру у самовільному призначенні собі 1000% надбавки до посадового окладу.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

“Повідомлено про підозру колишньому виконувачу обов’язки керівника Державної фіскальної служби України у перевищенні влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу”, - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, колишній в.о. керівника ДФС видавав накази у 2019 та 2020 роках про встановлення собі надбавок за інтенсивність праці без відповідного погодження з міністром фінансів.

При цьому за перший квартал 2020 року очільник Державної фіскальної служби нарахував собі премію у 1000% посадового окладу. В результаті держбюджету завдано збитків на понад 300 тис грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, його здійснює Головне слідче управління Державного бюро розслідувань.

Обов'язки голови ДФС з 23 липня 2019 року по 12 лютого 2020 виконував Денис Гутенко.