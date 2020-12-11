У Мінекономіки задоволені результатами державно-приватного партнерства у 2020 році

Одним із найбільших досягнень Мінекономіки у 2020 році є залучення інвестицій на умовах державно-приватного партнерства.

Про це під час першої Щорічної міжнародної конференції UkraineInvest сказала заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ірина Новікова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо говорити про інвестиційний клімат в Україні, має велике значення, як ми працюємо з інвесторами, які інструменти ми використовуємо для залучення інвестицій. Одним із найбільших досягнень Мінекономіки є залучення інвестицій на умовах державно-приватного партнерства. Дійсно, саме в 2020 році були укладені перші великі концесійні угоди", - сказала Новікова.

За її словами, один з інструментів, над розвитком яких працює Мінекономіки, - індустріальні парки.

"На сьогодні у реєстрі є 44 індустріальні парки. Ми вважаємо, що це будуть привабливі інвестиційно-промислові майданчики", - зауважила Новікова.

Як повідомляв Укрінформ, Україна вже має перші успішні приклади державно-приватного партнерства – концесії портів Ольвія та Херсон із загальним обсягом інвестицій близько 134 млн дол. Херсонський морський порт було передано у концесію компанії "Рисоіл-Херсон" 26 червня 2020 року. Договір про передачу в концесію майна спеціалізованого морського порту "Ольвія" катарській компанії QTerminals було підписано 20 серпня 2020 року.

У 2021 році Міністерство інфраструктури планує оголосити конкурс із концесії залізнично-поромного комплексу та контейнерного терміналу морського порту "Чорноморськ".