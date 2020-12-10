Чому євро буде сильніше долара, і що від того нашій гривні

Світові ринки в ейфорії від початку «коронавірусної» вакцинації. Що парадоксально, це послаблює “всемогутній” долар

Початок вакцинації від коронавірусу у Великобританії та сподівання на швидке погодження масового застосування вакцин Pfizer та BioNTech у США спричинили давно забутий оптимізм на світових фінансових ринках. Інвестори розцінили це як ознаку скорого кінця коронакризи, а відтак, сподіваються на швидке відновлення світової економіки. На радощах вони кинулися скуповувати усе, що досі на ринках ледь “ворушилося” – суверенні борги та цінні папери, акції компаній, різні валюти. У світі за час коронакризи виявилося забагато вільних грошей, що “застоялися” в очікуванні більш дохідних активів, ніж резервні доларові. Ще трохи й “бичачі настрої” (сленгова назва тенденції до зростання. – Авт.) спричинять такий же купівельний ажіотаж і на сировинних ринках. Зокрема, і на зерновому, де Україна має досить міцні позиції. А це вже суттєва ресурсна підтримка для вітчизняної валюти…

У інвесторів відновлюється апетит до ризиків, але долару від цього… боляче

Доларовий індекс стосовно кошика основних валют (входять шість валют основних торговельних партнерів США: євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк) в останні тижні досяг мінімальних значень – 90,9 пункта. З пікових значень у березні 2020 року (103,5 пункта) він подешевшав більш ніж на 12%. Наприклад, у традиційному змаганні євро-долар співвідношення складає 1,2 на користь євро. Тобто європейська валюта міцніша за долар в 1,2 раза. Востаннє така перевага євро спостерігалася у квітні 2018 року. Загалом, протягом 2020 року євро виграв у долара 8% і перебуває на такому рівні, який раніше вважався для долара “больовим порогом”.

Причому інвестори очікують подальшого зниження вартості долара. Так, аналітики фінансової корпорації Citigroup прогнозують знецінення американської валюти протягом 2021 року ще на 20%.

У чому ж річ? Припускається, що поява вакцини проти коронавірусу дозволить економікам світу повернутися до нормального функціонування протягом наступного року. А це стимулює інвесторів сміливіше “виходити” з безпечних американських активів та вкладати гроші в акції, зобов'язання та валюти за межами США, пише газета The Wall Street Journal. Іншими словами, ховати гроші у рятівній резервній валюті – американському доларі – вже не потрібно. Можна поступово відмовлятися від нього на користь більш ризикових активів.

Крістіан Мюллер-Гліссман

"Долар, схоже, значно переоцінений, а інвестори мають перевагу в американських активах", – сказав стратег Goldman Sachs Group Крістіан Мюллер-Гліссман, якого цитує WSJ. Він нагадав, що у поточному році долар зміцнився у період паніки на ринках через пандемію, а потім ослабнув після того, як Федеральна резервна система (ФРС) США “накачала” світові ринки доларами шляхом підтримки ряду корпорацій та корпоративних кредитів у США на загальну суму $2 трлн. На сьогодні новообраний президент США Джо Байден підтримав пропозицію своїх урядовців про надання економіці $908 млрд. За його словами, це лише аванс влади перед майбутніми рішеннями.

Світло в кінці “ковідного” тунелю та біржові індекси

Успішне впровадження вакцин від коронавірусу та очікування більш миролюбної торгової політики США з приходом до влади Джо Байдена каталізують зростання світової економіки та зроблять інші регіони світу більш привабливими для фінансових вкладень. “У цьому випадку інвестори, ймовірно, будуть продавати активи США і купувати їх в інших країнах, що також означає і продаж долара, у зв'язку з чим він буде дешевшати”, – йдеться у статті WSJ.

Інвестори, що побачили нарешті світло в кінці “ковідного” тунелю, перебувають зараз в ейфорії, скуповуючи дешеві акції компаній, що суттєво постраждали від локдаунів – з розрахунком добре на них заробити, коли економіки знову відновляться. Стали різко популярні акції енергетичних та авіакомпаній, ресторанних та готельних мереж тощо. Через це основні індекси фондових ринків піднялися до рекордних висот.

Наприклад, біржовий індекс Russell 2000, який показує динаміку вартості акцій 2000 середніх та малих компанії на фондовому ринку США, виріс більш ніж на 18%, що майже вдвічі перевищує зростання його «великих братів» – індексів S&P 500 (вартість акцій 500 найбільших американських компаній) та Nasdaq100 (вартість 100 найбільших компаній, які присутні у лістингу біржі NASDAQ). Акції ринків, що розвиваються в листопаді виросли більш ніж на 9%, що є найбільшим щомісячним приростом майже за чотири роки.

Основні причини, на думку інвестбанкірів, дві. По-перше, ринок відчув, що з появою дієвих антикоронавірусних вакцин людство переживе цю страшну хворобу та карантини, і незабаром повернеться до звичного життя. По-друге, на ринку дуже багато вільних та дешевих грошей. Щоправда, довготривалість оптимістичних тенденцій на ринках буде залежати від ефективності вакцинації. Тобто в перспективі найближчих кількох місяців, якщо щось піде не так з динамікою світової захворюваності на Covid-19, інвестори можуть переглянути свої фінансові стратегії на більш стримані.

Валютний танок на трьох

Євгенія Ахтирко

На перший погляд, падіння курсу долара відносно провідних валют світу – це позитивна новина для гривні. Однак більшість опитаних ЕП аналітиків переконані, що на поведінку пари "долар-гривня" більше впливатимуть внутрішні фактори. "Курс долара в Україні більше залежить від попиту та пропозиції на нашому ринку, а те, що популярність долара у світі може впасти, на наш ринок впливає менше", – стверджує аналітик Concorde Capital Євгенія Ахтирко.

Але за словами керівника департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Сергія Ніколайчука, певний вплив все ж буде. І проявитися він може у вартості державного боргу, понад 40% якого номіновано в американській валюті (або спеціальних правах запозичення, де долар займає більшу частину кошика валют).

Сергій Ніколайчук

"Послаблення долара стимулюватиме глобальних інвесторів шукати різні альтернативи. Зокрема, українські цінні папери можуть отримати додатковий попит. Це сприятиме зміцненню гривні", – додає він.

При цьому падіння долара може позитивно вплинути на гривню і через зовнішню торгівлю, де, як вже згадувалося, можливий ріст цін на наші традиційні експортні товари, зокрема, агросировину. Більші ціни – більші валютні надходження – міцніша гривня. Причому, якщо врахувати, що основний торговельний партнер – це ЄС, то сильне євро скоріше за все теж підтримуватиме гривню в парі "гривня-долар".

Хоча загалом, у Concorde Capital прогнозують, що у 2021 році гривня знеціниться відносно долара на 5%. І це станеться навіть попри тренди на світовому валютному ринку. Бо долар доларом, а необхідність наведення ладу в економіці України ніхто не скасовував.

Марина Нечипоренко, Київ, за матеріалами ЗМІ