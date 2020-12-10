У МЗС розраховують на лібералізацію двосторонньої торгівлі з Йорданією

У Міністерстві закордонних справ України розраховують на лібералізацію двосторонньої торгівлі з Йорданією.

Як передає Укрінформ, про це заступник міністра закордонних справ Дмитро Сенік сказав під час церемонії прийняття копій вірчих грамот від посла Йорданського Хашимітського Королівства в Україні (з резиденцією у м. Анкара) Ісмаїла Ар-Ріфаї, повідомляє пресслужба МЗС.

Сенік наголосив на важливості активізації політичного діалогу України і Йорданії та підтвердив налаштованість до поглиблення двостороннього співробітництва у сферах, що становлять взаємний інтерес.

Заступник міністра наголосив на необхідності лібералізації двосторонньої торгівлі і запропонував організувати у 2021 році візит до Києва йорданської бізнес-місії з метою налагодження співробітництва з представниками ділових кіл України.

«Україна готова брати активну участь у забезпеченні продовольчої безпеки Йорданії та зацікавлена у збільшенні поставок високоякісної та доступної сільгосппродукції на йорданський ринок», – сказав Сенік.

У свою чергу, Ар-Ріфаї підтвердив готовність Йорданії до розвитку всебічної співпраці з Україною, зокрема у торговельно-економічній, військовій, освітній і туристичній сферах.

Співрозмовники також обговорили питання взаємодії у рамках міжнародних організацій.

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Як повідомлялося, загальний обсяг торгівлі товарами і послугами між Україною та Йорданією у 2019 році становив 196,4 млн дол. США. За 9 місяців 2020 року український експорт до Королівства зріс на 13,4% порівняно з аналогічним періодом 2019 року і склав 125,961 млн дол. США.

Основу українського експорту склали: зернові (27,9%), чорні метали (22,7%), жири та олії тваринного або рослинного походження (19,9%). Основу імпорту з Йорданії в Україну склали мінеральні добрива (41,4%) і фармацевтична продукція (29,2%).