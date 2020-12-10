Стратегію розвитку ОПК потрібно розробити максимально швидко - Данілов

Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу, частиною якої повинна стати єдина узгоджена позиція щодо трансформації Державного концерну «Укроборонпром», потрібно розробити у максимально стислі терміни.

Як передає Укрінформ, про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов під час міжвідомчої наради, присвяченої питанню трансформації Державного концерну «Укроборонпром», йдеться на сайті РНБО.

Секретар РНБО зазначив, що зміни організації роботи ОПК у цілому та трансформації концерну зокрема є на сьогодні пріоритетним завданням, визначеним Президентом.

Учасники засідання висловили своє бачення шляхів реформування концерну. Серед іншого, відзначалося, що реалізація заходів стосовно реформування ДК «Укроборонпром» має відбуватися лише на основі документів, що схвалені Президентом та РНБО.

Данілов нагадав, що розробка Стратегії розвитку ОПК передбачена Стратегією національної безпеки України, затвердженою Указом Президента України від 14 вересня 2020 року.

«Єдина узгоджена позиція щодо трансформації Концерну повинна стати частиною цієї Стратегії. Нам треба працювати максимально швидко, залучати до цієї роботи науковців та представників приватного сектору, профільного парламентського комітету", - сказав Данілов.

За його словами, під час трансформації концерну необхідно зосередити зусилля насамперед на забезпеченні Збройних Сил сучасною високоякісною конкурентоздатною продукцією українського виробництва, розвитку науки та сучасних технологій, а також збереженні інтелектуальної власності, які є у власності підприємств «Укроборонпрому».

Секретар РНБО також зазначив, що нині вперше за досить тривалий час уряд і концерн досягли спільного бачення щодо шляхів реформування «Укроборонпрому».

«Радий зазначити, що Апарат РНБО вчергове став майданчиком, на якому знайдено компромісні рішення», - сказав Данілов.

У нараді взяли участь, зокрема, окрім представників Апарату РНБО, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Завітневич, заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець, Віце-прем’єр-міністр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, перший віце-президент Національної академії наук, голова наглядової ради ДК «Укроборонпром» Володимир Горбулін, керівництво ДК «Укроборонпром» на чолі з генеральним директором концерну Юрієм Гусєвим.

Як повідомляв Укрінформ, за 11 місяців 2020 року підприємства Державного концерну "Укроборонпром" виконали контракти за державним оборонним замовленням (ДОЗ) на 99%.