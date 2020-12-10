Бізнесмени і благодійники вважають співпрацю під час пандемії запорукою розвитку

Ефективна співпраця між бізнесом і благодійними організаціями під час пандемії стає запорукою розвитку у часи змін і для подальшої побудови сталих партнерських відносин.

Про свій досвід під час коронакризи повідомили представники бізнесу і благодійних організацій на прес-конференції в Укрінформі на тему: «Благодійники і бізнес: адаптивність під час кризи».

https://www.youtube.com/watch?v=35eZeCrfMLs&feature=emb_logo

"З перших днів локдауну в Україні ми суттєво переглянули як наші активності, так і наші плани. Глобально "Кока-Кола" зупинила рекламу по всьому світу, чим зберегла близько 100 млн доларів, які пішли на підтримку громад в кожній із країн, де працює компанія", - сказав директор із зв’язків з державними установами та комунікацій Coca-Cola HBC в Україні, Вірменії та Молдові Андрій Бублик.

За його словами, у співпраці з Червоним хрестом "Кока-Кола" надала медичне обладнання у 8 опорних лікарень в Україні. Також компанія безкоштовно постачає свою продукцію у 15 лікарень, куди вже доставлено 70 тис. літрів води. Крім того, "Кока-Кола" допомогла урядовій "гарячій лінії" своїми працівниками.

"Надходило близько 6 тис. дзвінків на день, і урядова "гаряча лінія" почала не справлятися. Вони звернулися до нас, ми зібрали 17 волонтерів – це наші співробітники з різних відділів. Протягом двох місяців ми прийняли 2,5 тис. дзвінків. Усі вони були різні: як мені заплатити комуналку, а мені нічого їсти, як мені оформити соціальну виплату тощо", - розповіла провідний фахівець відділу із зв’язків з громадськістю Coca-Cola Beverages Ukraine Limited Маргарита Тарасова.

Засновниця і генеральна директорка благодійного фонду "Твоя опора" Валерія Татарчук повідомила, що з початку пандемії її фонд разом з партнерами з бізнесу зібрав понад 70 млн грн, за які закупив медичне обладнання, збільшивши на 40% реанімаційних ліжко-місць у 51 лікарні в 19 областях України, де завдяки цьому проліковано додатково понад 2 тис. пацієнтів з коронавірусом.

Водночас, на її думку, благодійний сектор в Україні ще погано розвинений для масштабної співпраці з бізнесом.

"У бізнесу є ресурс, щоб вкладати його у благодійні проєкти. Але благодійний сектор в Україні ще в зародковому стані, і не всі можуть працювати так, як потрібно для бізнесу, тому що наші фонди теж проходять аудиторську перевірку не тільки в Україні, а й у штаб-квартирах міжнародних донорів, де ухвалюються рішення. Коли сектор навчиться прозорості, і як подається звітність донору, – це точка входу для роботи з бізнесом», - сказала Татарчук.

На прес-конференції йшлося, що 150 відеороликів для соціальних підприємців, благодійних фондів і державних ініціатив створила безкоштовно студія "Відеоматика" за час карантину, провівши марафон відеомейкерів.

Генеральна продюсерка VIDEOMATICA Production&Academy, організаторка Всеукраїнського марафону відеомейкерів Ольга Слащева вважає, що сьогодні бізнес в Україні є максимально соціально активним.

"З початком пандемії ми побачили паніку і зрозуміли, що не можемо залишитися осторонь, і ми хочемо допомогти тим, що є нашим інструментом. Але у відеопродакшну немає таких грошей, щоб фінансувати масштабні ініціативи. Так ми зібрали цілий марафон відеомейкерів, людей, які хочуть навчитися професійно робити відео, а ми можемо їх навчити цьому і таким чином зробити багато проєктів на професійному рівні. Ці ролики, які ми робили, транслюються на телебаченні, в метрополітені, це бачать мільйони людей, і люди з бізнесу розуміють, куди вони інвестують. Сьогодні бізнес в Україні максимально соціально активний, і ця співпраця почалася", - наголосила Слащева.

Організатори заходу відзначили, що бізнес у кризових умовах винаходить нові моделі соціальної відповідальності, а громадянське суспільство адаптується, пропонуючи нові підходи, рішення та проєкти. Ефективна міжсекторальна співпраця, взаємна підтримка, розуміння потреб, відкритий діалог стають необхідними у кризові часи, а приклади ефективної співпраці бізнесу і громадянського суспільства із впровадження благодійних і соціальних ініціатив є запорукою подальшої побудови сталих партнерських відносин.