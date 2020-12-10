Україна цьогоріч вдвічі збільшила імпорт сирів

Україна за 11 місяців цього року імпортувала понад 42 тис. тонн сирів, що вдвічі більше за аналогічний минулорічний показник.

Як передає Укрінформ із посиланням на Асоціацію виробників молока, про це повідомляє аналітик АВМ Володимир Андрієць, оперуючи даними Держстату та Державної митної служби.

На друге місце у структурі імпорту по фізичних об’ємах вийшла група продукції молока та вершків незгущених - 14,1%. Ситуація тут закономірна, вважає аналітик, адже ця група продемонструвала найбільші темпи зростання - на 310% проти минулого року, до 11,9 тис. тонн.

На третьому місці у ваговій структурі імпорту - масло (із часткою в 11,5% та загальним об’ємом 9,6 тис. тонн, що майже в чотири рази перевищує минулорічний показник).

"Попри різку зміну торгового балансу, показники торгівлі в натуральних величинах все ще вселяють невеликий оптимізм. Адже у фактичному вираженні у цей період було експортовано 101,3 тис. тонн, а імпортовано 83,9 тис. тонн молочних продуктів", - зазначив Андрієць.

При цьому за вартістю співвідношення не на користь вітчизняної молочки. Так, грошовий оборот зовнішньої торгівлі молочною продукцією за 11 місяців сягнув 485,3 млн дол., і 56,7% цієї суми припадає на імпорт (275,1 млн дол.) Частка експорту у грошовому вимірі становить лише 43,3% (210,1 млн дол.).

За його словами експерта, від’ємний баланс із кожним місяцем тільки посилюється.

"Негативне сальдо зовнішньої торгівлі є незвичною цьогорічною особливістю для національної молочної галузі, але реалії такі, що з цим у перспективі найближчих років доведеться змиритися", - зауважив Андрієць.

Він пояснив, що пожвавлення експорту у другій половині року дало змогу скоротити відставання від минулорічних показників, але цього недостатньо.

Суттєвий вклад у відновлення експорту забезпечили сироватка та казеїн, які з «мінусів» близько 40% на початку року вийшли в «плюс» на даний момент. Зокрема, української сироватки імпортовано 24,7 тис. тонн, що на 11% більше, ніж торік, а казеїну - 5,6 тис. тонн (+0,9%). Третя і остання молочна позиція, яка демонструє нарощування експорту за підсумками 11 місяців, - це морозиво. Його експортовано 6,6 тис. тонн, що на 6,2% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Решта експортних позицій, в тому числі і ключові, зазнали падіння. Зокрема, продаж масла скоротився на 40,5%, до 10,2 тис. тонн, групи сухого молока - на 23%, до 25,9 тис. тонн, молока та вершків незгущених - на 25,2%, до 17,4 тис. тонн; сирів - на 14,2%, до 5,5 тис. тонн, кисломолочних продуктів - на 5%, до 5,2 тис. тонн.

На думку Андрійця, на відновлення балансу в зовнішній торгівлі молочною продукцією знадобиться кілька років. "І це в кращому випадку та за умови, що темпи скорочення поголів’я корів у присадибному секторі не будуть такими високими, а кількість корів серед МТФ почне поступово відновлюватися", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, за даними АВМ, поголів’я корів у промисловому молочнотоварному секторі України від початку 2020 року щомісяця скорочується на 1,5 - 2 тис. голів, і цей процес триватиме.