Уряд запровадив податкові пільги для літакобудівельних підприємств України

Уряд на засіданні 9 грудня прийняв постанову «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 635», якою звільнив підприємства галузі літакобудування від сплати ввізного мита та податку на додану вартість.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Зазначається, що постанова розширює перелік товарів для імпорту у пільговому режимі на 75 позицій. Зокрема, йдеться про сировину, матеріали, комплектуючі, верстати, які не виробляють в Україні.

«Податкові пільги дозволять підприємствам на вивільнені кошти впроваджувати новітні технології, збільшувати обсяги виробництва, посилювати свою конкурентоспроможність. У свою чергу, це також матиме вплив на збереження і збільшення робочих місць, виконання державних та міжнародних замовлень», - наголосив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

За його словами, рішення про запровадження пільгового податкового режиму є відповіддю уряду на звернення від представників галузі літакобудування.

Зокрема до Мінекономіки звертались: ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «АВІА», ТОВ «ГІДРОБЕСТ», ТОВ «Авіаремонтне підприємство «УРАРП», АТ «Дніпропетровський агрегатний завод», АТ «Мотор Січ» та ДП «Івченко-Прогрес».