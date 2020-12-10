Уряд запровадив податкові пільги для літакобудівельних підприємств України
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
Зазначається, що постанова розширює перелік товарів для імпорту у пільговому режимі на 75 позицій. Зокрема, йдеться про сировину, матеріали, комплектуючі, верстати, які не виробляють в Україні.
«Податкові пільги дозволять підприємствам на вивільнені кошти впроваджувати новітні технології, збільшувати обсяги виробництва, посилювати свою конкурентоспроможність. У свою чергу, це також матиме вплив на збереження і збільшення робочих місць, виконання державних та міжнародних замовлень», - наголосив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.
За його словами, рішення про запровадження пільгового податкового режиму є відповіддю уряду на звернення від представників галузі літакобудування.
Зокрема до Мінекономіки звертались: ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «АВІА», ТОВ «ГІДРОБЕСТ», ТОВ «Авіаремонтне підприємство «УРАРП», АТ «Дніпропетровський агрегатний завод», АТ «Мотор Січ» та ДП «Івченко-Прогрес».