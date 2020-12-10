Шмигаль пояснив, чому цьогоріч не відбулася велика приватизація

Цьогоріч великої приватизації не відбулося через пандемію, економічну кризу та побоювання уряду щодо падіння цін на об'єкти приватизації, але наступного року очікується залучення 12 млрд грн від приватизації.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив у інтерв'ю УП, повідомляє Укрінформ.

"На початку року було прийнято рішення, оскільки пандемія, інвестори мають обмеження в пересуваннях, діях тощо, плюс економічна криза, то ми переживали, що ціни впадуть як на нерухомість, так і на об’єкти великої приватизації. Ну і, крім цього, такі об’єкти потребують великої підготовки, бо навколо них є маса неузгодженої документації, судових рішень, спорів і так далі. Фонд держмайна зараз цим займається", - сказав глава уряду, відповідаючи на запитання, чому у цьому році не відбулось великої приватизації, окрім приватизації готелю "Дніпро".

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За словами Шмигаля, готель "Дніпро" був найкращим варіантом: у нього чисті документи, його можна було швидко виставити на продаж. "Це була своєрідна проба, як відреагує ринок. При тому, що "Дніпро" не відносився до великої приватизації. Це об’єкт малої приватизації, який, правда, продали дорожче, ніж деякі об’єкти великої", - пояснив Прем'єр-міністр.

Як розповів глава уряду, було виставлено ще одне газове родовище, і на аукціоні замість очікуваних 400 мільйонів вдалося залучити 650 млн. "Ці приклади показали, що коронакриза не впливає на приватизацію. Тому ми провели приватизацію цілого ряду спиртових заводів", - сказав він.

За словами Шмигаля, на наступний рік влада готує шість об’єктів великої приватизації і близько 30 об’єктів середньої приватизації. Таких "малих" об’єктів, як спиртзаводи, готується кілька сотень. "У наступному році ми очікуємо на залучення 12 мільярдів гривень від приватизації", - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, 15 липня 2020 року відбувся аукціон з продажу ПрАТ "Готель "Дніпро". Переможцем аукціону стала компанія ТОВ "Смартленд", яка придбала готель за 1 111 111 222,22 грн.

Фото: КМУ