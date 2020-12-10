Нафта подорожчала завдяки початку вакцинації від COVID-19

Ціни на нафту зростають у четвер завдяки початку вакцинації від COVID-19 у Великій Британії і надіям на швидке схвалення вакцини у США. Ринок проігнорував несподіване різке зростання запасів нафти у США минулого тижня.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $49,08 за барель, що на $0,22 (0,45%) вище ціни на момент закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $45,76 за барель, що на $0,24 (0,53%) вище рівня попередніх торгів. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $48,86 і $45,52 відповідно.

Напередодні нафтові ціни слабко змінилися, незважаючи на несподіване зростання запасів нафти у США. Як повідомило в середу Міненерго країни, запаси нафти у США минулого тижня збільшилися на 15,19 млн барелів.

Вакцинація у США може початися вже в ці вихідні. Комітет незалежних радників у четвер збереться, щоб обговорити, чи варто рекомендувати Управлінню з контролю за якістю харчових продуктів і лікарських засобів схвалення екстреного використання вакцини Pfizer/BioNTech.

"Вакцина від COVID-19 - це серйозний поворотний момент. Серед її численних переваг є те, що вона зможе підвести риску під спадом попиту на ринку нафти, який постраждав від запроваджених урядами обмежень на пересування", - повідомили аналітики ANZ в клієнтської записці.

Ціни на нафту також отримали підтримку за рахунок деякої знервованості після пожежі на двох свердловинах на невеликому нафтовому родовищі на півночі Іраку в результаті того, що уряд назвав "терористичною атакою", хоча видобуток не постраждав.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 48,95 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 49,09 долара за барель, що на 23 центи вище рівня закриття торгів ($ 48,86).