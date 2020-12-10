Нафта подорожчала завдяки початку вакцинації від COVID-19
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $49,08 за барель, що на $0,22 (0,45%) вище ціни на момент закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $45,76 за барель, що на $0,24 (0,53%) вище рівня попередніх торгів. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $48,86 і $45,52 відповідно.
Напередодні нафтові ціни слабко змінилися, незважаючи на несподіване зростання запасів нафти у США. Як повідомило в середу Міненерго країни, запаси нафти у США минулого тижня збільшилися на 15,19 млн барелів.
Вакцинація у США може початися вже в ці вихідні. Комітет незалежних радників у четвер збереться, щоб обговорити, чи варто рекомендувати Управлінню з контролю за якістю харчових продуктів і лікарських засобів схвалення екстреного використання вакцини Pfizer/BioNTech.
"Вакцина від COVID-19 - це серйозний поворотний момент. Серед її численних переваг є те, що вона зможе підвести риску під спадом попиту на ринку нафти, який постраждав від запроваджених урядами обмежень на пересування", - повідомили аналітики ANZ в клієнтської записці.
Ціни на нафту також отримали підтримку за рахунок деякої знервованості після пожежі на двох свердловинах на невеликому нафтовому родовищі на півночі Іраку в результаті того, що уряд назвав "терористичною атакою", хоча видобуток не постраждав.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 48,95 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 49,09 долара за барель, що на 23 центи вище рівня закриття торгів ($ 48,86).