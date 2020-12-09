Реалізація ЕСКО-договорів дозволяє скоротити енергоспоживання до 15% - Міненерго

Реалізація енергосервісних договорів у бюджетних установах показала, що завдяки цьому механізму можна досягти до 15% економії енергоспоживання без додаткових інвестицій.

Як передає Укрінформ із посиланням на пост пресслужби Міністерства енергетики у Фейсбуці, про це сказав заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков під час першого Німецько-Українського енергодня, що проходить 8-9 грудня.

«На сьогодні понад 220 місцевих органів влади впровадили енергоменеджмент у бюджетних установах. Це дає змогу досягти до 15% економії енергоспоживання без додаткових інвестицій. Завдяки реалізації ЕСКО-договорів середня річна економія на оплаті енергоносіїв становить близько 35%», - зазначив заступник міністра.

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За його словами, враховуючи високу енергоємність економіки України та значний потенціал для її зменшення, важливо розширити пріоритети політики енергоефективності та застосовувати міжсекторальний підхід. За рахунок економічно доцільних дій з підвищення енергоефективності можна досягти більш як 30-відсоткового скорочення споживання енергії в промисловості.

Також Демченков акцентував на потребі в умовах кризи, спричиненої COVID-19, шукати варіанти підтримки підприємств на їх шляху до підвищення енергоефективності. Він закликав німецьких колег підтримати участь українського бізнесу у програмах ЄС для мінімізації наслідків пандемії коронавірсусу та стимулювання до впровадження енергоефективних заходів.

«Необхідно запобігти можливому зменшенню заходів з енергоефективності через уповільнення ділової активності та відповідне скорочення бюджетів», – підсумував заступник міністра.

ЕСКО-договори передбачають, що приватні інвестори виконують термомодернізацію будівель власним коштом. Прибуток вони отримують за рахунок досягнутої економії енергоресурсів.