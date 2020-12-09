Нацбанк анулював ліцензії восьми фінустанов

Національний банк України відкликав ліцензії на надання фінансових послуг у восьми фінансових установ на підставі поданих ними заяв.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив такі рішення на засіданні 4 грудня 2020 року. У ТОВ “Фінансова компанія “Кредит експерт” НБУ відкликав дві ліцензії – на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, та послуг з факторингу, у ТОВ “Факторингова компанія “Кванта” було відкликано чотири ліцензії – на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, послуг з факторингу, послуг з фінансового лізингу, а також з надання гарантій. У ТОВ “Фінансова компанія ФІН ПЕЙ” відкликали дві ліцензії: на надання послуг з фінансового лізингу, а також надання гарантій. У фінустанови залишилися чинними ще дві ліцензії – на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, а також послуг з факторингу. Також були відкликані ліцензії на надання гарантій у ТОВ “Фінансова компанія “Атлантіс Капітал”, ТОВ “Фінансова Компанія “Бізнес Капітал”, ТОВ “ФК Стерелінг”, ТОВ “Фактор Вест”, ТОВ “Фінансова Компанія “Флай Фінанс”.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.