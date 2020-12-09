Шмигаль назвав важливим сигналом макрофінансову допомогу від ЄС у €600 мільйонів
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час засідання Кабінету міністрів, передає кореспондент Укрінформу.
«Сьогодні було ухвалене рішення про виділення траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в сумі 600 млн євро. Це важливий сигнал зі сторони наших європейських партнерів, адже такі рішення демонструють підтримку нашого євроінтеграційного курсу та реформ, які відбуваються в Україні", - сказав Шмигаль.
Він подякував європейським партнерам за допомогу, яку надають Україні в умовах коронакризи.
Як повідомляв Укрінформ, Єврокомісія надала Україні 600 млн євро макрофінансової допомоги, пов'язаної з подоланням наслідків COVID-19.
У квітні Європейська комісія ухвалила рішення про надання Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги у зв’язку з пандемією COVID-19.
Раніше Єврокомісія ухвалила рішення про виділення допомоги Україні у 190 млн євро на підтримку системи охорони здоров’я, економіки, малого та середнього бізнесу, захисту вразливих категорій населення.
Окремо ЄС виділив 13 млн євро на гуманітарні потреби на Донбасі.