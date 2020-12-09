Шмигаль назвав важливим сигналом макрофінансову допомогу від ЄС у €600 мільйонів

Шмигаль назвав важливим сигналом макрофінансову допомогу від ЄС у €600 мільйонів

Укрінформ
Рішення Європейського Союзу про надання Україні першого траншу макрофінансової допомоги у 600 млн євро є важливим сигналом від європейських партнерів і демонструє підтримку євроінтеграційного курсу держави.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час засідання Кабінету міністрів, передає кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні було ухвалене рішення про виділення траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в сумі 600 млн євро. Це важливий сигнал зі сторони наших європейських партнерів, адже такі рішення демонструють підтримку нашого євроінтеграційного курсу та реформ, які відбуваються в Україні", - сказав Шмигаль.

Він подякував європейським партнерам за допомогу, яку надають Україні в умовах коронакризи.

Як повідомляв Укрінформ, Єврокомісія надала Україні 600 млн євро макрофінансової допомоги, пов'язаної з подоланням наслідків COVID-19.

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У квітні Європейська комісія ухвалила рішення про надання Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги у зв’язку з пандемією COVID-19.

Раніше Єврокомісія ухвалила рішення про виділення допомоги Україні у 190 млн євро на підтримку системи охорони здоров’я, економіки, малого та середнього бізнесу, захисту вразливих категорій населення.

Окремо ЄС виділив 13 млн євро на гуманітарні потреби на Донбасі.

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