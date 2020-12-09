Уряд зменшив чисельність працівників Держгеокадастру

Кабінет міністрів України сьогодні, 9 квітня 2020 року, ухвалив постанову «Про внесення зміни до постанови Кабінету міністрів України від 5 квітня 2014 року №85», якою скорочує граничну чисельність працівників територіальних органів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Про це йдеться на Урядовому порталі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Метою прийняття постанови «Про внесення зміни до постанови Кабінету міністрів України від 5 квітня 2014 року №85» є скорочення граничної чисельності працівників територіальних органів державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та визначення граничної чисельності апарату Держгеокадастру, як єдиної юридичної особи публічного права, у зв'язку із ліквідацією як юридичних осіб публічного права територіальних органів Держгеокадастру», – йдеться у пояснювальній записці до постанови.

Як зазначається, відповідно до постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року №807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів» необхідно упорядкувати систему та функції територіальних органів Держгеокадастру. У зв'язку із зміною адміністративно-територіального устрою України виникає проблема в зміні структури Держгеокадастру та його структурних підрозділів, в тому числі скорочення штатної чисельності територіальних органів.

Так, Держгеокадастру підпорядковано 54 державних землевпорядних та топографо-геодезичних і картографічних підприємств. Утримання Держгеокадастру у 2019 році обійшлося платникам податків в Україні у 1,90 млрд гривень бюджетних коштів, при чому лише на бюджетну програму із керівництва управління – 1,44 млрд грн. Разом з тим, штат інспекційних підрозділів є надзвичайно малим, часто використання земель району контролюється лише одним державним інспектором. По-друге, вказані державні інспектори не мають жодної зацікавленості у ефективності контролю. Натомість, місцеві ради та місцеві державні адміністрації, відповідаючи за розвиток відповідної адміністративно-територіальної одиниці, позбавлені жодних механізмів впливу на осіб, які використовують земельні ділянки не за цільовим призначенням, здійснюють самозахоплення земельних ділянок, або використовують їх без належного оформлення, не сплачуючи до місцевих бюджетів жодних коштів. Отже, структура Держгеокадастру потребує оптимізації та більш рішучих та принципових рішень.

Наголошується, що в проєкті постанови запропоновано затвердити граничну чисельність працівників системи Держгеокадастру в кількості 4,317 тис штатних одиниць, із них державних службовців 4,264 тис., що на 57% менше граничної чисельності.

В проєкті запропонованої структури передбачається: ліквідація відділу державної експертизи та передача функцій в департамент державної експертизи; сертифікації та нагляду у сфері землеустрою апарату; ліквідація міськрайонних та районних відділів у областях та створення єдиного відділу надання адміністративних послуг, в якому передбачити посади державних кадастрових реєстраторів та головного спеціаліста; оптимізація інших структурних підрозділів територіальних органів, а саме скорочення чисельності працівників на території та передача більшої частини функцій в структурні підрозділи апарату Держгеокадастру.

Підкреслюється, що реалізація постанови дасть можливість оптимізувати кількість адміністративного персоналу та зосередити ресурси на здійсненні безпосередніх функцій, покладених на Держгеокадастр.