Суди уникають застосування вимог «антиколомойського» закону - адвокат ПриватБанку

Українські суди при розгляді справ ПриватБанку всіляко уникають застосування вимог "антиколомойського" закону.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це перед засіданням Північного апеляційного господарського суду у справі за позовом Ігоря Коломойського та компанії Triantal Investments Ltd сказав адвокат ПриватБанку Андрій Пожидаєв.

"При розгляді справи будемо вимагати від суду застосувати вимоги "антиколомойського" закону і припинити провадження, проте не дуже сподіваємось на позитивний розгляд. Загалом, суди всіляко уникають застосування норм цього закону", - сказав Пожидаєв.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня Північний апеляційний господарський суд через рік після зупинення розгляду справи вирішив поновити строки на апеляційне оскарження та розглянути скаргу на зупинення справи за позовом Коломойського та компанії Triantal Investments Ltd про визнання недійсними договору купівлі-продажу акцій банку та витребування акцій на користь колишніх власників.

Коломойський у суді вимагає повернути йому акції Приватбанку. До націоналізації Коломойському належали 41,6572% акцій Приватбанку, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акцій.

Уряд України 18 грудня 2016 року, посилаючись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів ПриватБанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку. Банк було докапіталізовано на понад 155 млрд грн. Ексвласники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як ПриватБанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

У травні 2020 року Верховна Рада підтримала "антиколомойський" закон, який фактично робить неможливим повернення націоналізованих банків та обмежує розмір можливих компенсацій колишнім власникам банків. Ідея цього закону - посилити позиції держави у судах із власниками проблемних банків.