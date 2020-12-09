Укравтодор оприлюднив перелік найдовших ділянок, відновлених у 2020 році

Державне агентство автомобільних доріг оприлюднило перелік державних доріг, ремонт яких у 2020 році був найбільш масштабним.

Як передає Укрінформ, список опубліковано на сайті Укравтодору.

Зазначається, що у 2020 році довжина ремонтованих відрізків перевищувала 50 – 100 км, часто ремонти маршрутів охоплювали 2-3 області України.

Найдовший відрізок, який Укравтодор почав відновлювати цьогоріч - на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський, його довжина становила 216,5 км. Ремонтні роботи велись у трьох областях: Донецькій, Харківській, Полтавській. Відновлювати трасу М-03 відомство продвжить і наступного року.

Цьогоріч Укравтодор почав також відновлювати 136,1 км траси Н-09 Мукачеве – Рахів – Івано-Франківськ – Львів 136,1 км. У Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях вже відновлено 90% протяжності цього автошляху.

У 2020 році відомство відремонтувало відрізок дороги КПП Станиця Луганська – Сєвєродонецьк протяжністю 113,3 км. Цей маршрут складається з чотирьох ділянок різних доріг державного значення: Р-22, Т-13-09, Н-21, Т-13-06 і 2,7 км – місцевого значення.

В Укравтодорі зауважують, що Луганщина у 2020 році отримала наймасштабніший ремонт доріг за всю історію незалежності країни: він охопив 215 км. Крім автошляхів у регіоні ремонтують і 2 великі мости.

Крім цього відомство відремотувало 112 км траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече відразу у 4 областях: Волинській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій області.

Також вже оновлено 112,3 км дороги Н-30 Василівка – Бердянськ. В агентстві відмічають, що це основний туристичний маршрут до курортів Приазов'я - Бердянська, Приморська. Ця дорога має велике значення для мешканців цих районів, вантажоперевізників та ЗСУ через близькість дороги до зони ООС.

Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році Укравтодор оновив та вводить в експлуатацію 3 900 км доріг державного значення. Відповідно до офіційних звітів відомства у 2019-му в експлуатацію було введено 847 км державних доріг, у 2018-му – 1 412 км, а у 2017-му – 1 407 км.