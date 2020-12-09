Суд просять заборонити Прохорову виконувати обов’язки голови Держінспекції містобудування

Відсторонений від виконання обов’язків голови Державної інспекції містобудування Юрій Васильченко просить Окружний адміністративний суд Києва скасувати розпорядження Кабміну про тимчасове покладання виконання обов’язків голови Держінспекції містобудування на Сергія Прохорова.

Як передає Укрінформ, про це інформують у пресслужбі суду.

«Суд просять визнати протиправним та скасувати розпорядження Кабінету Міністрів «Про тимчасове покладання виконання обов’язків голови Державної інспекції містобудування України на Прохорова С.В.». Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва. Позивачем вказаний – Юрій Васильченко», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що до ОАСК подана заява про забезпечення позову, у якій позивач просить суд вжити заходи забезпечення позову шляхом заборони першому заступнику голови Держінспекції містобудування Прохорову виконувати обов’язки голови відомства, видавати, підписувати накази, розпорядження, доручення, приймати та підписувати рішення про розподіл бюджетних коштів.

Також позивач просить суд зупинити дію розпорядження уряду про тимчасове покладання виконання обов’язків голови Державної інспекції містобудування на Прохорова до набрання законної сили судовим рішенням щодо оскарження розпорядження уряду про покладання на нього відповідних обов’язків.

Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження та наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову.

У суді нагадують, що раніше Окружний адміністративний суд міста Києва вже відкрив провадження і призначив на 15 грудня судове засідання у справі щодо відсторонення Васильченка від виконання повноважень голови Держінспекції містобудування України.

Як повідомляв Укрінформ, 22 жовтня Кабмін ухвалив рішення усунути Васильченка з посади голови Державної інспекції містобудування. Водночас 2 грудня стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків голови Державної інспекції містобудування на Сергія Прохорова.

Сергій Прохоров раніше працював начальником відділу реєстрації та видачі дозвільних документів інспекції Держархбудконтролю.