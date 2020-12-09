АРМА передали майно банку «Фінанси та Кредит» на суму понад 2,5 мільярда

Офіс Генпрокурора передав до АРМА арештоване майно у провадженні про розтрату коштів банку «Фінанси та Кредит».

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба прокуратури.

"Прокурори Офісу Генерального прокурора на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів передано арештовані корпоративні права, грошові кошти та 26 об’єктів нерухомості у провадженні щодо розтрати грошових коштів АТ Банк «Фінанси та Кредит» на суму понад 2,5 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до переданих активів увійшли оздоровчі комплекси, готелі, житлові та комерційні приміщення, розташовані у центральних частинах Києва, Харкова, Полтави та Кривого Рогу загальною площею понад 22 тис. кв. м. У разі ухвалення судового рішення про конфіскацію, активи та накопичені з відповідної суми відсотки будуть перераховані до державного бюджету. Зазначені активи належать кінцевому бенефіціарному власникові банку.

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Слідством встановлено, що офшорна компанія, пов’язана із кінцевим бенефіціарним власником банку, у період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Згодом між українським банком та іноземними банками укладено договори застави на суму понад 113 млн дол. США. Цими договорами український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах.

У 2015 році через невиконання зобов’язань офшорною компанією, за кредитними договорами іноземні банки стягнули з рахунків українського банку близько 113 млн доларів США, що на той час еквівалентно 2,5 млрд грн. Такі дії вплинули на ліквідність банку, що, зрештою, позначилося на його платоспроможності та сприяло початку процедури ліквідації фінустанови.

У рамках кримінального провадження повідомлено про підозру вісьмом особам: кінцевому бенефіціарному власникові, голові правління банку та керівництву фінустанови. Наразі триває процес з виявлення та передачі в АРМА активів осіб, причетних до кримінального правопорушення, інформують у прокуратурі.