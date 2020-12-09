Німеччина допомагатиме українському бізнесу виходити на глобальні ринки

Україна та Німеччина підписали спільну заяву про подальше співробітництво щодо підтримки малого та середнього бізнесу та сприянню їхньому виходу на глобальні ринки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки у Фейсбуці.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, 8 грудня заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ірина Новікова та посол ФРН Анка Фельдгузен підписали спільну заяву про подальше співробітництво між урядами двох країн за програмою Федерального міністерства економіки та енергії Німеччини для менеджерів Fit for Partnership with Germany.

Програма призначена для підтримки малого та середнього бізнесу та сприяє їхньому виходу на глобальні ринки. Так, протягом 2017-2019 року в програмі взяли участь майже 1,5 тисячі підприємців, а також було укладено 54 угоди на суму 5,8 млн євро.

За даними пресслужби, підписання спільної заяви дозволяє продовжити співробітництво до 2023 року.

“Для розвитку малого та середнього бізнесу в Україні надзвичайно важливо впроваджувати інноваційні ідеї, залучати сучасні технології та експертів з управління проєктами. Участь в Програмі та стажування в Німеччині дозволяє підвищувати кваліфікацію українських менеджерів у галузі зовнішньоекономічної діяльності, а також налагоджувати міжнародні ділові зв’язки”, - зазначила Новікова.

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Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет Міністрів України схвалив проєкт спільної заяви про подальше співробітництво з урядом Федеративної Республіки Німеччини за програмою Федерального міністерства економіки та енергії Німеччини для менеджерів Fit for Partnership with Germany.