Ізраїльський банк зобов'язали відшкодувати судові витрати Привату

Ізраїльський банк зобов'язали відшкодувати судові витрати Привату

Укрінформ
Окружний суд міста Тель-Авіва зобов'язав Ізраїльський Банк Дисконт (ІБД) відшкодувати судові витрати ПриватБанку по справі з колишніми власниками, відмовивши у задоволенні клопотання ІБД у повному обсязі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні агентства.

ПриватБанк 18 грудня 2019 року подав позов проти своїх колишніх власників та інших відповідачів до Окружного суду м. Тель-Авіва, Ізраїль, щодо схеми привласнення коштів у розмірі щонайменше 600 млн дол. США, що були незаконно виведені з ПриватБанку у період з 2007 по 2011 роки та розміщені на банківському рахунку в одному з найбільших банків Ізраїлю – Ізраїльському Банку Дисконт.

ПриватБанк звернувся до ІБД з позовом як до одного із співвідповідачів в Ізраїлі, у зв’язку зі сприянням ІБД незаконному привласненню грошових коштів ПриватБанку та порушенням своїх обов’язків перед ПриватБанком, дозволивши здійснення очевидно шахрайських перерахувань коштів на банківський рахунок ІБД в Ізраїлі, та за невчинення жодних дій для відмови або блокуванні таких операцій, незважаючи на безліч очевидних критичних показників, які свідчили про шахрайські дії та відмивання коштів.

ІБД звернувся до ізраїльського суду з клопотанням про відхилення позову або зупинення його розгляду до прийняття рішень у справах за позовами, поданими ПриватБанком в Англії та США.

Ізраїльській суд заслухав обґрунтовані заперечення ПриватБанку проти зазначеного клопотання у липні 2020 року.

7 грудня 2020 року суддя Окружного суду м. Тель-Авіва Кабуб виніс своє рішення, яким відмовив у задоволенні клопотання ІБД у повному обсязі та вирішив, що позовні вимоги до ІБД повинні стати предметом повноцінного судового розгляду, зобов’язав ІБД відшкодувати судові витрати, що свідчить про перемогу ПриватБанку.

Читайте також: ПриватБанк подав скаргу на суддю Вовка - через його рішення у справі Суркісів

ПриватБанк задоволений, що ізраїльський суд виніс рішення на його користь, відхиливши клопотання ІБД, та визнав важливість розгляду позову ПриватБанку без невиправданих зволікань та без прив'язки до проваджень в Англії та США, що стосуються інших збитків, понесених ПриватБанком через інші шахрайські схеми, аніж ті, щодо яких було подано позов в Ізраїлі.

Тепер ІБД зобов’язаний подати заперечення проти позову ПриватБанку, чого він досі намагався уникнути, та надати пояснення щодо подій та обставин, які призвели до незаконного виведення з ПриватБанку більш як 600 млн дол. США шляхом їх перерахування на банківський рахунок, відкритий в ІБД.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-