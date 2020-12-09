Ізраїльський банк зобов'язали відшкодувати судові витрати Привату

Окружний суд міста Тель-Авіва зобов'язав Ізраїльський Банк Дисконт (ІБД) відшкодувати судові витрати ПриватБанку по справі з колишніми власниками, відмовивши у задоволенні клопотання ІБД у повному обсязі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні агентства.

ПриватБанк 18 грудня 2019 року подав позов проти своїх колишніх власників та інших відповідачів до Окружного суду м. Тель-Авіва, Ізраїль, щодо схеми привласнення коштів у розмірі щонайменше 600 млн дол. США, що були незаконно виведені з ПриватБанку у період з 2007 по 2011 роки та розміщені на банківському рахунку в одному з найбільших банків Ізраїлю – Ізраїльському Банку Дисконт.

ПриватБанк звернувся до ІБД з позовом як до одного із співвідповідачів в Ізраїлі, у зв’язку зі сприянням ІБД незаконному привласненню грошових коштів ПриватБанку та порушенням своїх обов’язків перед ПриватБанком, дозволивши здійснення очевидно шахрайських перерахувань коштів на банківський рахунок ІБД в Ізраїлі, та за невчинення жодних дій для відмови або блокуванні таких операцій, незважаючи на безліч очевидних критичних показників, які свідчили про шахрайські дії та відмивання коштів.

ІБД звернувся до ізраїльського суду з клопотанням про відхилення позову або зупинення його розгляду до прийняття рішень у справах за позовами, поданими ПриватБанком в Англії та США.

Ізраїльській суд заслухав обґрунтовані заперечення ПриватБанку проти зазначеного клопотання у липні 2020 року.

7 грудня 2020 року суддя Окружного суду м. Тель-Авіва Кабуб виніс своє рішення, яким відмовив у задоволенні клопотання ІБД у повному обсязі та вирішив, що позовні вимоги до ІБД повинні стати предметом повноцінного судового розгляду, зобов’язав ІБД відшкодувати судові витрати, що свідчить про перемогу ПриватБанку.

ПриватБанк задоволений, що ізраїльський суд виніс рішення на його користь, відхиливши клопотання ІБД, та визнав важливість розгляду позову ПриватБанку без невиправданих зволікань та без прив'язки до проваджень в Англії та США, що стосуються інших збитків, понесених ПриватБанком через інші шахрайські схеми, аніж ті, щодо яких було подано позов в Ізраїлі.

Тепер ІБД зобов’язаний подати заперечення проти позову ПриватБанку, чого він досі намагався уникнути, та надати пояснення щодо подій та обставин, які призвели до незаконного виведення з ПриватБанку більш як 600 млн дол. США шляхом їх перерахування на банківський рахунок, відкритий в ІБД.