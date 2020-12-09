НБУ виключив з реєстру фінустанов три компанії
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив такі рішення на засіданні 4 грудня 2020 року. ТОВ "Фінансова компанія "Кредит експерт" мала дві ліцензії – на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, та послуг з факторингу. Національний банк анулював ліцензії на підставі заяви компанії. Станом на 30 вересня 2020 року обсяг активів цієї фінкомпанії становив 15,9 млн грн або 0,01% від загального обсягу активів фінансових компаній.
ТОВ "Фінансова компанія "Фінроял" мала чотири ліцензії – на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, послуг з факторингу, фінансового лізингу, а також надання гарантій та поручительств. Національний банк анулював ліцензії на підставі заяв самої установи. Станом на 30 вересня 2020 року обсяг активів цієї фінкомпанії становив 2,7 млрд грн або 1,4% від загального обсягу активів фінансових компаній.
ТОВ "Бізнес інвестицій та заощаджень" мала одну ліцензію – на надання послуг з факторингу. Національний банк анулював ліцензію на підставі заяви самої установи. Станом на 30 вересня 2020 року обсяг активів цієї фінкомпанії становив 38,2 млн грн або 0,01% від загального обсягу активів фінансових компаній.
Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.