НБУ виключив з реєстру фінустанов три компанії

Національний банк України виключив із Державного реєстру фінансових установ ТОВ «Фінансова компанія «Кредит експерт», ТОВ «Бізнес інвестицій та заощаджень» та ТОВ «Фінансова компанія «Фінроял».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив такі рішення на засіданні 4 грудня 2020 року. ТОВ "Фінансова компанія "Кредит експерт" мала дві ліцензії – на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, та послуг з факторингу. Національний банк анулював ліцензії на підставі заяви компанії. Станом на 30 вересня 2020 року обсяг активів цієї фінкомпанії становив 15,9 млн грн або 0,01% від загального обсягу активів фінансових компаній.

ТОВ "Фінансова компанія "Фінроял" мала чотири ліцензії – на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, послуг з факторингу, фінансового лізингу, а також надання гарантій та поручительств. Національний банк анулював ліцензії на підставі заяв самої установи. Станом на 30 вересня 2020 року обсяг активів цієї фінкомпанії становив 2,7 млрд грн або 1,4% від загального обсягу активів фінансових компаній.

ТОВ "Бізнес інвестицій та заощаджень" мала одну ліцензію – на надання послуг з факторингу. Національний банк анулював ліцензію на підставі заяви самої установи. Станом на 30 вересня 2020 року обсяг активів цієї фінкомпанії становив 38,2 млн грн або 0,01% від загального обсягу активів фінансових компаній.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.