Украерорух судитиметься зі SkyUP через борг у ₴40 мільйонів

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України подало в суд на авіаперевізника SkyUP через борги на майже 40 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на реєстр судових рішень.

У позовній заяві зазначається, що авіакомпанія порушила зобов'язання за договором про надання послуг з аеронавігаційного обслуговування й несвоєчасно та не в повному обсязі розрахувалася за надані послуги.

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Украерорух вимагає стягнення боргу у розмірі 38,5 млн грн, пені у розмірі 653,7 тис.грн, 3% річних у розмірі 120,3 тис. грн та інфляційні втрати у розмірі майже 700 тис. грн.

Як повідомляв Укрінформ, українська авіакомпанія SkyUp з 18 грудня відкриває рейси до Стамбула зі Львова та Одеси.

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Нещодавно авіакомпанія поновила польоти з Києва до Єревана (Вірменія), які були призупинені через конфлікт у Нагірному Карабаху.