Горбуліна обрали головою наглядової ради Укроборонпрому
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Укрінформ
Академік Володимир Горбулін обраний головою наглядової ради Державного концерну Укроборонпром.
Як передає Укрінформ, про це повідомив генеральний директор концерну Юрій Гусєв у Фейсбуці.
«Головою наглядової ради одноголосно обрано Володимира Павловича Горбуліна, який за відповідним рішенням і підписав зі мною контракт», – написав Гусєв.
Він зазначив, що наглядова рада Укроборонпрому складається з трьох членів: самого Горбуліна, першого заступника міністра стратегічних галузей промисловості Валерія Іващенка та колишнього директора Агентства оборонних дослідницьких проєктів з оборони (DARPA) Ентоні Дж. Тетера.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 19 червня призначив першого віцепрезидента Національної академії наук Володимира Горбуліна членом наглядової ради ДК Укроборонпром (за згодою).