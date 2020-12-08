Міненерго планує зменшити собівартість видобутку урану розвитком нових родовищ

Зменшення собівартості вітчизняного видобутку урану можливе за рахунок розвитку нових перспективних родовищ.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики за результатами наради під головуванням заступника міністра Максима Немчинова за участю в.о. президента НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна, в.о. генерального директора ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" Антона Бендика, представників галузевої профспілки, народних депутатів та фахівців Міненерго, передає Укрінформ.

Під час наради розглянули низку питань виконання угод щодо виробництва та постачання уранового концентрату, подальшого сталого функціонування ДП «СхідГЗК». Немчинов закликав представників державних підприємств до діалогу для досягнення консенсусу та напрацювання пропозицій рішень, які б дозволили виконати зобов’язання сторін, а також зберегти уранове виробництво в Україні.

Сторони представили своє бачення врегулювання питань з урахуванням собівартості виробництва уранового концентрату, потреби коштів для запуску циклу виробництва, можливостей виконання зобов’язань за кредитними угодами та заборгованості на енергоринку, зокрема, боргів перед НАЕК «Енергоатом».

"Зменшення собівартості вітчизняного видобутку урану можливе, насамперед, за рахунок розвитку нових перспективних родовищ. Також необхідно інвестувати в технологічне обладнання ДП "СхідГЗК", - йдеться у повідомленні.

На думку фахівців, докапіталізація підприємства дозволила б запустити виробничий цикл незалежно від попередніх платежів з боку НАЕК «Енергоатом», за рахунок власних коштів підприємства. Також наразі є актуальним опрацювання питання щодо розгляду проєкту рішення про об’єднання підприємств, що автоматично повинно зняти такого типу проблеми в рамках функціонування єдиного майнового комплексу.

Як повідомлялося, СхідГЗК входить до десяти найбільших виробників урану (2% від світового видобутку) і є єдиним в Україні підприємством, яке забезпечує видобуток уранової руди і виробництво уранового оксидного концентрату (УОК) та забезпечує до 40% потреб в урановій сировині для фабрикації паливних збірок для потреб українських атомних станцій.