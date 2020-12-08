МОЗ перегляне допустимий вміст залишків пестицидів в агропродукції

Міністерству охорони здоров'я (МОЗ) рекомендовано переглянути нормативи щодо допустимого вмісту залишків таких пестицидів, як хлорпірифос та хлорпірифос-метил у сільгосппродукції на рівні 0,01%.

Як передає Укрінформ, про це йшлося на засіданні комісії Комітету з питань гігієнічного регламентування (МОЗ), повідомляє інформаційно-аналітичний портал АПК України.

«Днями відбулося засідання комісії Комітету з питань гігієнічного регламентування (МОЗ), на якому було розглянуто питання щодо залишків вмісту таких пестицидів, як хлорпірифос та хлорпірифос-метил у сільгосппродукції. За результатами наради було вирішено рекомендувати МОЗ переглянути нормативи щодо допустимого вмісту залишків зазначених ЗЗР (засобів захисту рослин – ред.) в сільгосппродукції на рівні 0,01%. Такі норми стосуються сільгосппродукції, виробленої як для внутрішнього споживання, так і не експорт», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що після вступу в силу відповідного наказу буде встановлений 6-місячний перехідний період. За інформацією Держпродспоживслужби, контрольно-токсикологічні лабораторії вже готові до проведення необхідної експертизи сільгосппродукції. У відомстві нагадують, що такі зміни продиктовані рішенням Європейської Комісії про заборону застосування хлорпірифосу та хлорпірифос-метилу у виробництві агропродукції. Дотримання сучасних вимог ЄС дозволить Україні зберегти та наростити експорт сільгосппродукції на європейські ринки.