Укрзалізниця за десять місяців сплатила у місцеві бюджети 7 мільярдів

За січень-жовтень 2020 року Укрзалізниця сплатила у місцеві бюджети майже 7,1 млрд грн податків та недоотримала від них понад 186 млн грн компенсацій за соціальні перевезення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті компанії.

Зазначається, що із 7,1 млрд грн податків, які Укрзалізниця сплатила до місцевих бюджетів у січні-жовтні 2020 року, близько 3,1 млрд грн становив земельний податок. При цьому, йдеться у повідомленні, за цей період компанія отримала від місцевих органів влади лише 55,8 млн грн (або 23%) відшкодувань за надані послуги з перевезення громадян пільгових категорій у приміському сполученні.

В Укрзалізниці наголошують, що такий низький рівень компенсації місцевої влади за соціальні перевезення та водночас велике податкове навантаження суттєво обмежують можливості компанії в поліпшенні сервісу в приміському секторі. Передусім, в оновленні критично застарілих електропоїздів.

У повідомленні стверджується, що влада на місцях хронічно не виконує своїх зобов’язань перед Укрзалізницею та не сплачує своєчасно й у повному обсязі відшкодування за перевезення залізницею у своїх регіонах громадян пільгових категорій. За даними компанії, за 10 місяців цього року місцеві органи влади заборгували понад 186,1 млн грн за перевезення у приміському сполученні пасажирів, які мають пільгу на проїзд. Серед найбільших боржників: Харківська (32,8 млн грн), Київська (21,6 млн грн), Дніпропетровська (16,2 млн грн), Львівська (16,2 млн грн), Одеська (10,8 млн грн), Тернопільська (8,7 млн грн) області та м. Київ (24,9 млн грн). Укрзалізниця закликає місцеві органи влади як замовників пасажирських перевезень за соціальними тарифами, компенсувати компанії витрати за надані послуги.

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Як повідомлялось, Укрзалізниця наполягає на скасуванні або суттєвому зменшенні земельного податку, який сплачує місцевим бюджетам за землі, на яких розташовані об’єкти залізничної інфраструктури. Нагадаємо, у минулому році ці видатки становили близько 3,8 млрд грн. Очікується, що за 2020 рік Укрзалізниця перерахує таку ж суму земельного податку. В компанії зауважують, що ці кошти доцільніше було б інвестувати в пасажирські перевезення.