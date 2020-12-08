Трейдери реекспортували із «митного складу» в Україні до ЄС 152 мільйони кубів газу

У листопаді 2020 року трейдери реекспортували з «митного складу» в українських підземних сховищах газу (ПСГ) до країн ЄС 152,3 млн кубометрів природного газу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ТОВ "Оператор ГТС".

Зокрема, у листопаді 2020 року до Угорщини надійшло 113,7 млн кубометрів, а до Польщі в режимі shorthaul – 38,6 млн кубометрів.

Зазначається, що клієнти ОГТСУ в листопаді не використовували послугу транспортування газу на «митний склад», що прогнозовано, адже розпочався осінньо-зимовий сезон – період активного відбору газу з газосховищ.

Як повідомлялося, послуга shorthaul, яку впровадив Оператор ГТС України з 1 січня 2020 року, дозволяє клієнтам компанії замовляти транспортування газу між країнами Європи через Україну за спеціальним вигідним тарифом.

Всього з початку року ОГТСУ, відповідно до замовлень клієнтів, направив оператору ПСГ для зберігання на "митному складі" 10,1 млрд куб. м газу (включно з обсягами по shorthaul). За 11 місяців 2020 року в режимі shorthaul Оператор газотранспортної системи України протранспортував з європейських країн в Україну 6,1 млрд куб. м. Зокрема, обсяги зі Словаччини склали – 4,1 млрд куб. м, з Угорщини – 1,5 млрд куб. м, з Польщі – 0,5 млрд куб. м. Майже всі ці обсяги було скеровано для зберігання в підземних сховищах газу в режимі «митний склад» і лише 1,7 млн куб. м було одразу ре-експортовано (транзитом) в країни ЄС на замовлення власників цього газу.

Разом з тим, з з початку року вихід газу з України в режимі shorthaul досягнув 55,8 млн куб. м, з них у Словаччину – 2 тис. куб. м, в Угорщину – 42,1 млн куб. м, в Польщу – 13,7 млн куб. м.

Із моменту запуску послуги shorthaul нею скористалися 24 замовники-нерезиденти та 5 українських компаній.