В Україні зернові зібрали із 99% засіяних площ

Українські сільгоспвиробники станом на 7 грудня зібрали 63,5 млн тонн зернових та зернобобових культур з площі 15,1 млн га (99% до прогнозу).

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що загалом на вказану дату зібрано 81,9 млн тонн основних культур з площі майже 24 млн га.

Завершується збирання кукурудзи, якої вже намолочено 27,9 млн тонн з площі 5,2 млн га (96% до прогнозу); сої (зібрано майже 2,8 млн тонн з площі 1,3 млн га, або 99% до прогнозу); соняшнику (13,1 млн тонн з площі 6,4 млн га) та цукрових буряків (9,1 млн тонн з площі 215,5 тис. га).

За інформацією міністерства, в рамках осінньої посівної кампанії станом на 7 грудня українські сільгоспвиробники засіяли основними озимими культурами 8,06 млн га (98% до прогнозу). Зокрема, пшеницею засіяно 6,1 млн га (100% від прогнозу); ячменем – 954,7 тис. га (101%); житом – 125,2 тис. га (94%); ріпаком – 881,1 тис. га (87%).

Як повідомляв Укрінформ, Україна з 1 липня, коли розпочався 2020/2021 маркетинговий рік, по 23 листопада експортувала майже 20,2 млн тонн зерна, що на 3,2 млн тонн менше, ніж на аналогічну дату 2019 року. Зокрема, пшениці на 23 листопада було експортовано 11,63 млн тонн (на 1,39 млн тонн менше). Зріс лише експорт ячменю (на 233 тис. тонн).