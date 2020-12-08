У листопаді найбільше учасників ринку фінпослуг захотіли анулювати ліцензії - НБУ

До Національного банку України у листопаді 2020 року звернулася найбільша кількість учасників ринку фінансових послуг щодо анулювання ліцензії та було анульовано ліцензії 34 компаніям.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

«У листопаді до Національного банку звернулася найбільша кількість учасників ринку фінансових послуг щодо анулювання ліцензії (було анульовано ліцензії 34 компаніям) та виключень з реєстрів (було виключено 10 компаній з реєстрів)», - йдеться в повідомленні.

Упродовж листопада до Національного банку надійшло 567 запитів від небанківських фінустанов. Найбільша кількість запитів стосувалася фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців - 470. Кількість запитів щодо кредитних спілок становила 21 та страховиків - 76.

Станом на 30 листопада Національним банком було прийняте рішення щодо: погодження набуття істотної участі в банках - 1 рішення і в небанківських установах - 10; погодження керівників банків - 12 рішень; видачі ліцензій фінансовим компаніям - 7 рішень; анулювання всіх ліцензій - 11 рішень (за ініціативою заявника); анулювання частини наявних ліцензій - 23 рішення (за ініціативою заявника) та 1 (примусово), тощо.

Зазначається, що в листопаді було прийняте перше за п’ять місяців рішення про примусове анулювання ліцензії на здійснення валютних операцій у ПрАТ "Агентство по рефінансуванню житлових кредитів". Причиною стало недотримання вимог Національного банку щодо розміру власного капіталу в сумі 100 млн грн. Водночас акціонери зазначеної установи не підтвердили свою готовність збільшити його капітал до встановленого мінімуму. Відкликання цієї ліцензії не впливає на можливість подальшого здійснення ПрАТ "Агентство по рефінансуванню житлових кредитів" своєї основної статутної діяльності, зокрема надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів та коштів, отриманих від розміщення іпотечних облігацій, у національній валюті. Ліцензія компанії на надання позик у гривні залишається чинною.

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Станом на 30 листопада 2020 року в Україні діє 74 банки та 2071 учасник ринків небанківських фінансових послуг.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк з 1 липня 2020 року став регулятором ринку набанківських фінансових послуг.