Кулеба анонсував перший в Україні інвестфорум з відновлюваної енергетики під егідою IRENA

Як передає Укрінформ, про це йшлося на переговорах міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з генеральним директором IRENA Франческо Ла Камера в рамках робочого візиту глави МЗС України до Об'єднаних Арабських Еміратів, інформує пресслужба Міністерства закордонних справ.

Зокрема зазначається, що співрозмовники обговорили залучення інвестицій в українську енергетику за посередництва IRENA.

«Україна ставить перед собою амбітну мету декарбонізації енергетики, промисловості і транспорту. Використання «зеленого» водню є одним з ключових інструментів її досягнення. Ми також розглядаємо цю мету в рамках ширшої стратегії нашої інтеграції з Європейським Союзом», — зазначив Кулеба.

Міністр зауважив, що завдяки потенціалу України з виробництва «зеленого» водню, ЄС визнав нашу державу пріоритетним партнером у своїй Водневій стратегії для кліматично-нейтральної Європи до 2050 року.

Водночас Франческо Ла Камера поінформував міністра про готовність провести в Україні перший Регіональний інвестиційний форум під егідою IRENA, щойно у світі будуть ослаблені карантинні обмеження у зв’язку з пандемією COVID-19.

«Цей форум об’єднає країни Центральної Європи та ширшого регіону довкола амбітних проєктів з відновлюваної енергетики. Ми готові провести захід в Україні. Можу запевнити, що організація та підтримка будуть на найвищому рівні», — зазначив Кулеба.

Франческо Ла Камера запевнив, що організація готова надалі активно співпрацювати з Україною та сприяти залученню інвестицій в український сектор відновлюваної енергетики.

Зокрема, одним з пріоритетних напрямів співпраці він назвав взаємодію в рамках інвестиційної платформи IRENA, де українські проєкти можуть знайти інвесторів серед країн-членів організації.

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Дмитро Кулеба також зауважив, що Україна прагне підвищити представленість у Секретаріаті організації.

Як відомо, Міжнародне агентство з відновлюваних джерел енергії (International Renewable Energy Agency,) було засновано у Бонні, ФРН у 2009 році. Штаб-квартира організації знаходиться в Абу-Дабі, ОАЕ. Наразі до складу IRENA входять 162 країни.

Україна стала членом IRENA 24 лютого 2018 року. Метою членства України в IRENA є, в першу чергу, посилення енергетичної незалежності країни. Членство також надає можливість подавати заявки з фінансування проєктів з розвитку відновлюваної енергетики до Фонду розвитку Абу-Дабі, який пропонує довгострокові пільгові кредити.

Діяльність IRENA спрямована на координацію та активізацію роботи країн-членів з розвитку відновлюваної енергетики шляхом аналізу, ініціювання діалогу, надання рекомендацій, сприяння передачі знань та технологій.

У червні 2019 року під час сімнадцятого засідання Ради IRENA Україну було обрано до складу Програмно-стратегічного комітету IRENA на 2019 – 2021 роки.

Україна зацікавлена у залученні технічної допомоги IRENA для проведення спільних досліджень у сфері найбільш ефективного енергетичного переходу та впливу зростання частки відновлюваних джерел енергії на енергосистему, а також у розвитку таких напрямів, як програми низьковідсоткового або безвідсоткового кредитування населення для встановлення об’єктів відновлюваної енергетики домогосподарствами.