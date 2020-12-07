На виведених у простій уранових шахтах «Схід ГЗК» працюють лише деякі служби - профспілка

У Кіровоградській області на виведених у простій уранових шахтах ДП «Схід ГЗК» працюють лише служби життєзабезпечення: вентиляція, відкачка і очистка шахтної води, енергозабезпечення.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив голова профспілкового комітету Новокостянтинівської шахти Олександр Зовва.

За його словами, шахта Смолінська перебуває у простої з ІІ зміни 3 грудня, Новокостянтинівська - з 4 грудня, Інгульська - відсьогодні, 7 грудня. Згідно з наказом, простій по комбінату введено до 14 грудня включно.

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Як повідомляв Укрінформ, у Незалежній профспілці гірників заявили, що призупинення роботи шахт призведе до банкрутства підприємства на початку 2021 року, а також до екологічної катастрофи в регіоні. На 9 грудня у Києві запланована акція протесту трудового колективу ДП «Схід ГЗК».