На Кіровоградщині зупинили роботу три уранові шахти

На Кіровоградщині через відсутність фінансування зупинили роботу уранодобувних шахт ДП «Схід ГЗК».

Про це повідомляє у Фейсбуці Незалежна профспілка гірників України, передає Укрінформ.

"7 грудня через брак коштів всі підрозділи підприємства виводять у простій та повністю зупиняють виробничий процес, що призведе до банкрутства підприємства на початку 2021 року, а також до екологічної катастрофи в регіоні, де знаходяться три уранові шахти", - зазначають в НПГУ.

Тут поінформували, що на 9 грудня у Києві запланована акція протесту трудового колективу ДП «Схід ГЗК». Причиною цього називають значні затримки з виплати заробітної плати протягом останнього року, відсутності самого необхідного для організації безпечного та ефективного виробничого процесу.

Центральноукраїнське бюро новин із посиланням на голову профспілкового комітету Новокостянтинівської шахти Олександр Зовва повідомило, що всі уранові шахти Кіровоградщини — Інгульська, Новокостянтинівська та Смолінська — зупинили роботу через відсутність фінансування. Комбінат офіційно простоює до 14 грудня, але гарантій того, що після цього робота відновиться, немає.