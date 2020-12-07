Опендатабот проаналізував спеціальності, попит на які піднявся чи впав протягом осені

Сервіс моніторингу відкритих реєстраційних даних Опендатабот проаналізував спеціальності, попит на які піднявся чи впав в Україні протягом осені 2020 року.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі Опендатабот.

Згідно з аналізом сайту з пошуку роботи Work.ua, більш за всіх в Україні упала кількість вакансій у сфері заходів громадського харчування: офіціанти, кухарі, бариста, продавці пива, а також такі спеціальності, як складальники, експедитори, прибиральниці, комплектувальники та різноробочі.

У топі затребуваності на ринку праці натомість опинилися фармацевти, автослюсарі, інтернет-маркетологи, швачки та кур’єри.

Водночас, як зазначають в Опендатабот, багаторічний аналіз свідчить, що восени зазвичай спостерігається зниження кількості доступних вакансій. Наприклад, поточного року, станом на жовтень, кількість вакансій упала на 13%.

"Осінній спад є нормальним сезонним явищем. Більш того, в цьому році він є більш плавним, ніж у попередні роки", - прокоментував СЕО Work.ua Артур Міхно.

Станом на початок грудня, ринок вакансій передбачувано почав відновлюватися.

"Це перший тиждень за останні два місяці, коли кількість вакансій почала збільшуватися", - зазначили в Опендатабот.

Загалом, на даний момент на сайті з пошуку роботи Work.ua розміщено 53 618 активних вакансії.