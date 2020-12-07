Опендатабот проаналізував спеціальності, попит на які піднявся чи впав протягом осені

Опендатабот проаналізував спеціальності, попит на які піднявся чи впав протягом осені

Укрінформ
Сервіс моніторингу відкритих реєстраційних даних Опендатабот проаналізував спеціальності, попит на які піднявся чи впав в Україні протягом осені 2020 року.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі Опендатабот.

Згідно з аналізом сайту з пошуку роботи Work.ua, більш за всіх в Україні упала кількість вакансій у сфері заходів громадського харчування: офіціанти, кухарі, бариста, продавці пива, а також такі спеціальності, як складальники, експедитори, прибиральниці, комплектувальники та різноробочі.

У топі затребуваності на ринку праці натомість опинилися фармацевти, автослюсарі, інтернет-маркетологи, швачки та кур’єри.

Водночас, як зазначають в Опендатабот, багаторічний аналіз свідчить, що восени зазвичай спостерігається зниження кількості доступних вакансій. Наприклад, поточного року, станом на жовтень, кількість вакансій упала на 13%.

"Осінній спад є нормальним сезонним явищем. Більш того, в цьому році він є більш плавним, ніж у попередні роки", - прокоментував СЕО Work.ua Артур Міхно.

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Станом на початок грудня, ринок вакансій передбачувано почав відновлюватися.

"Це перший тиждень за останні два місяці, коли кількість вакансій почала збільшуватися", - зазначили в Опендатабот.

Загалом, на даний момент на сайті з пошуку роботи Work.ua розміщено 53 618 активних вакансії.

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