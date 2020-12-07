Обсяги іпотечного кредитування в жовтні були найбільшими за останні два роки – НБУ

Обсяг видачі нових іпотечних кредитів у жовтні 2020 року збільшився порівняно з жовтнем минулого року на 82% і загальна сума становила 491 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в результатах опитування банків про власні портфелі, повідомляє пресслужба НБУ.

"За результатами останнього опитування банки повідомили, що в жовтні було видано 662 кредити на загальну суму 491 млн грн. Це найвищий місячний показник, починаючи з грудня 2018 року, (період, із якого проводиться відповідне опитування Національного банку). Порівняно з жовтнем 2019 року обсяг видачі нових іпотечних кредитів збільшився на 82%, а порівняно з вереснем 2020 року – на 6%", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також зріс середній розмір кредиту на купівлю житла. Якщо у вересні 2020 року він становив близько 700 тис. грн, то в жовтні – 741 тис. грн. Наразі середній розмір іпотечного кредиту на купівлю первинної нерухомості становить 830 тис. грн, вторинної – 730 тис. грн.

Результати опитувань показали, що вторинний ринок продовжує суттєво переважати за кількістю й за обсягом кредитування. Частка укладених іпотечних договорів на купівлю житла на вторинному ринку в жовтні становила близько 87% за обсягом від усіх нових видач.

У Нацбанку зауважують, що в жовтні середньозважена ефективна відсоткова ставка за новими іпотечними кредитами дещо знизилася. За даними банків, у жовтні середня ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку становила 14,3% (у вересні – 14,9%), на первинному – 17,2% (у вересні –18,4%). Опитування банків свідчать, що ринок іпотечного кредитування є дуже концентрованим. Більше 85% нових угод (2,4 млрд грн) за перші 10 місяців 2020 року уклали п’ять банків.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів було видано в Києві - 187 договорів на 208,2 млн грн (28% від загальної кількості та 42% від загальної суми). Після Києва найбільше іпотечних договорів у жовтні укладено в Київській області – 73 договори на 68,1 млн грн (11% та 14% відповідно), у Харківській області – 63 договори на загальну суму майже 34,8 млн грн (10% та 7% відповідно), у Львівській – 38 договорів на 26,5 млн грн та Одеській областях – 33 договори на 22,6 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт із доступного іпотечного кредитування Президент Володимир Зеленський оголосив як пріоритетний на початку 2020 року.

Державна програма "Доступне житло під 10%" стартувала з початку липня.

Заступник глави Офісу Президента Юлія Ковалів на брифінгу 6 серпня заявляла, що до кінця року за програмою доступної іпотеки в Україні очікується видати кредитів на загальну суму 3 млрд гривень.

Як повідомлялося, результати опитування банків свідчать, що за 9 місяців 2020 року загальний обсяг видачі нових іпотечних кредитів збільшився на 16% - до 2,3 млрд грн р/р. Водночас за січень-вересень 2020 року укладено лише 3640 нових іпотечних договорів, що на 269 менше, ніж за аналогічний період торік.