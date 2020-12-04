У жовтні українці сплатили 81% нарахованих сум за послуги ЖКГ - Держстат

У жовтні 2020 року населення України сплатило за житлово-комунальні послуги 9,0 млрд грн, або 81,2% нарахованих за цей період сум.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в експрес-випуску Державної служби статистики.

При цьому, за даними Держстату, станом на кінець жовтня 2020 року заборгованість населення зі сплати за постачання та розподіл природного газу становила 22,4 млрд грн, за постачання теплової енергії та гарячої води – 16,7 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 5,7 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком – 5,1 млрд грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 5,1 млрд грн, за послуги з вивезення побутових відходів – 1,1 млрд грн.

З населенням було укладено 4,8 тис. договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 36,3 млн грн. Сума внесених платежів, з урахуванням довгострокових договорів, становила 24,0 млн грн.

Для порівняння, у жовтні 2019 року населення країни сплатило за житлово-комунальні послуги 5,8 млрд грн, або 83,2% нарахованих за цей період сум.