У ЄС розчаровані відсутністю фінансування Фонду енергоефективності в Україні

Голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас розчарований відсутністю фінансування Фонду енергоефективності України у поточному році і проєкті Держбюджету на 2021 рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Представництва ЄС в Україні у Твіттері.

Маасікас поінформував, що відвідав три будівлі у Львові, який є одним з найактивніших міст програми Фонду енергоефективності України «Енергодім». Як зазначив дипломат, після ремонту рахунки за енергію зменшаться на 42%, а коли централізоване теплопостачання буде модернізовано, цей ефект буде ще більшим.

«Що стосується фінансування сфери енергоефективності, розчарований тим фактом, що у 2020 @EefundUA не фінансувався . Проєкт Закону про Державний бюджет на 2021 так само передбачає 0 грн. Сподіваюсь, це зміниться. Фонд є ключем для домовласників, бізнесу, енергетичної безпеки України», - зауважив посол ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд енергоефективності розпочав свою роботу наприкінці березня 2019 року. Тоді повідомлялося, що на його рахунках закумульовано 1,5 млрд грн, ще 1,6 млрд грн мають надійти до кінця року.

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Із 3 вересня цього року розпочався прийом заявок від ОСББ на участь в програмі з енергомодернізації багатоквартирних будинків “Енергодім” від Фонду енергоефективності. Вона передбачає часткове відшкодування витрат на заходи з енергоефективності у розмірі 40% вартості прийнятних заходів/робіт для пакета «легкий» та 50% для пакету «комплексний». Перші 300 заявок отримають додатковий грант у розмірі 20%. Програма діє на всій території України, крім тимчасово окупованих територій.

Програма Фонду енергоефективності реалізовується у співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією – IFC, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та Програмою розвитку ООН (ПРООН).