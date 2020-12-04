Розпорядники бюджетних коштів мають дотримуватися жорсткішої фінансової дисципліни - Марченко

Головні розпорядники бюджетних коштів (ГРК) впродовж року мають ефективніше планувати видатки та раціонально використовувати виділені бюджетні кошти.

Як передає Укрінформ, про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє пресслужба міністерства.

«Щоразу наприкінці року розпорядники бюджетних коштів намагаються прискорено використати накопичені кошти. Ця хибна практика тягнеться уже роками, і давно пора від неї відмовитись. Для цього ГРК впродовж року мають дотримуватися жорсткішої фінансової дисципліни. Потрібно ефективніше планувати видатки та раціонально використовувати виділені бюджетні кошти", - сказав Марченко.

За його словами, станом на 1 грудня 2020 за загальним фондом держбюджету розпорядники і одержувачі коштів недовиконали планові показники січня-листопада за видатками в сумі 101 млрд грн. Торік цей показник становив 68,4 млрд грн.

Марченко наголосив, що Мінфін нікому не дасть бездумно витрачати бюджетні кошти. Якщо наприкінці року якесь відомство вирішило надолужити план використання коштів, аби іншими словами «освоїти» їх, то у нас точно виникне запитання до якості і доцільності витрат.

Мінфін, як це передбачено Бюджетним кодексом, постійно здійснює контроль за використанням бюджетних коштів головними розпорядниками. Їх задача – протягом року забезпечувати цільове та ефективне їх використання.

За останні кілька місяців розпорядники коштів вносили зміни до розпису (перерозподіляли видатки і робили перекиди між програмами) на загальну суму більше 8 млрд грн.

Щодо казначейського рахунку: станом на 1 грудня 2020 на ЄКР є гроші. Це близько 19,8 млрд грн. Для прикладу, у 2018-му на цю ж дату було 17,2 млрд, у 2016-му 27,6 млрд грн.

"Наголошую, що фінансова ситуація контрольована і не викликає занепокоєнь. Казначейство здійснює виплати. Але фінансуються тільки обґрунтовані видатки (з урахуванням цільового призначення) після того, як надходять відповідні платіжки", - зазначив Марченко.