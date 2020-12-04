Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запросив делегацію британського бізнесу в Україну для зустрічей з українськими бізнесменами.

Як передає Укрінформ з посиланням на Урядовий портал, про це Шмигаль сказав під час зустрічі із Надзвичайним та Повноважним Послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Меліндою Сіммонс.

"Запрошую делегацію британського бізнесу на чолі з представниками Агентства експортного фінансування для здійснення візиту в Україну та проведення зустрічей з українським бізнесом і партнерами, щойно дозволить ситуація з коронавірусом. Ми готові до цього долучитися та організувати такі зустрічі на базі Кабміну або Торгово-промислової палати", — наголосив Шмигаль.

Крім того, очільник уряду запропонував британській стороні підтримати пропозицію про започаткування проєкту технічної допомоги для експортерів та інвесторів.

«Це дасть можливість сповна використати потенціал Угоди та успішно налагодити роботу між бізнесами обох країн. Щоб ми могли починати вчити підприємців співпрацювати в нових умовах», — зазначив Шмигаль.

За його словами, Україна покладає високі сподівання на розвиток двостороннього співробітництва та започаткування спільних проєктів у рамках підписаного Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Агентством експортного фінансування Сполученого Королівства про залучення кредитних гарантій.

Прем’єр-міністр запропонував Великій Британії спільно опрацювати заходи з популяризації цього інструменту як у державному, так і приватному секторі.

Він також підкреслив важливість низки досягнутих домовленостей щодо поглиблення українсько-британської співпраці у сфері безпеки й оборони.

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У розмові з послом Великої Британії Шмигаль відзначив, що Україна готова тісно співпрацювати у реалізації еко-ініціатив, що можуть бути представлені під час 26-ї Конференції країн-учасниць Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, яка відбудеться у Великій Британії.

Прем’єр-міністр також подякував за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Як повідомлялося, 8 жовтня в рамках візиту Президента України Володимира Зеленського до Лондона міністр фінансів Сергій Марченко підписав Меморандум про взаєморозуміння між урядом України та Держсекретарем її Британської Величності, що діє через Департамент з гарантування експортних кредитів, який функціонує як Агентство експортного фінансування Сполученого Королівства.

Метою підписання цього Меморандуму є створення основи для зміцнення та розширення торговельного та економічного співробітництва між Україною та Великою Британією.

Зокрема, передбачається надання фінансової підтримки реалізації інвестиційних проєктів у пріоритетних для України сферах: безпека і оборона, сільське господарство, інфраструктура, енергетика та охорона здоров’я загальним обсягом до 2,5 мільярдів фунтів стерлінгів. Фінансова допомога буде надаватись через Експортно-кредитну агенцію Великої Британії (UK Export Finance – UKEF).

Фото: КМУ