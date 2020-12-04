Шмигаль запросив делегацію британського бізнесу в Україну

Шмигаль запросив делегацію британського бізнесу в Україну

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Укрінформ
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запросив делегацію британського бізнесу в Україну для зустрічей з українськими бізнесменами.

Як передає Укрінформ з посиланням на Урядовий портал, про це Шмигаль сказав під час зустрічі із Надзвичайним та Повноважним Послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Меліндою Сіммонс.

"Запрошую делегацію британського бізнесу на чолі з представниками Агентства експортного фінансування для здійснення візиту в Україну та проведення зустрічей з українським бізнесом і партнерами, щойно дозволить ситуація з коронавірусом. Ми готові до цього долучитися та організувати такі зустрічі на базі Кабміну або Торгово-промислової палати", — наголосив Шмигаль.

Крім того, очільник уряду запропонував британській стороні підтримати пропозицію про започаткування проєкту технічної допомоги для експортерів та інвесторів.

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«Це дасть можливість сповна використати потенціал Угоди та успішно налагодити роботу між бізнесами обох країн. Щоб ми могли починати вчити підприємців співпрацювати в нових умовах», — зазначив Шмигаль.

За його словами, Україна покладає високі сподівання на розвиток двостороннього співробітництва та започаткування спільних проєктів у рамках підписаного Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Агентством експортного фінансування Сполученого Королівства про залучення кредитних гарантій.

Прем’єр-міністр запропонував Великій Британії спільно опрацювати заходи з популяризації цього інструменту як у державному, так і приватному секторі.

Він також підкреслив важливість низки досягнутих домовленостей щодо поглиблення українсько-британської співпраці у сфері безпеки й оборони.

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У розмові з послом Великої Британії Шмигаль відзначив, що Україна готова тісно співпрацювати у реалізації еко-ініціатив, що можуть бути представлені під час 26-ї Конференції країн-учасниць Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, яка відбудеться у Великій Британії.

Прем’єр-міністр також подякував за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Як повідомлялося, 8 жовтня в рамках візиту Президента України Володимира Зеленського до Лондона міністр фінансів Сергій Марченко підписав Меморандум про взаєморозуміння між урядом України та Держсекретарем її Британської Величності, що діє через Департамент з гарантування експортних кредитів, який функціонує як Агентство експортного фінансування Сполученого Королівства.

Метою підписання цього Меморандуму є створення основи для зміцнення та розширення торговельного та економічного співробітництва між Україною та Великою Британією.

Зокрема, передбачається надання фінансової підтримки реалізації інвестиційних проєктів у пріоритетних для України сферах: безпека і оборона, сільське господарство, інфраструктура, енергетика та охорона здоров’я загальним обсягом до 2,5 мільярдів фунтів стерлінгів. Фінансова допомога буде надаватись через Експортно-кредитну агенцію Великої Британії (UK Export Finance – UKEF).

Фото: КМУ

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