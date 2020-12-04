Шмигаль запропонував Великій Британії переговори щодо квотування у вільній торгівлі

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував Великій Британії провести переговори щодо механізмів квотування у сфері вільної торгівлі між країнами, яка почне діяти з наступного року.

Як передає Укрінформ із посиланням на Урядовий портал, про це Шмигаль сказав під час зустрічі із Надзвичайним та Повноважним Послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Меліндою Сіммонс.

Зокрема зазначається, що глава уряду запропонував Великій Британії до кінця місяця провести переговори щодо механізму квотування та інших питань роботи зони вільної торгівлі з 1 січня 2021 року.

Прем’єр-міністр також відзначив високі результати, досягнуті обома країнами під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Великої Британії у жовтні цього року. Зокрема, укладення Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство, яке, за словами очільника уряду, вивело двосторонні відносин держав на якісно новий рівень стратегічного партнерства.

«Ми вже розпочали здійснення необхідних внутрішньодержавних процедур для ратифікації угоди. Сподіваємося, до кінця грудня ратифікувати Угоду», — зазначив Шмигаль.

На думку Прем’єр-міністра, нова Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією не лише гарантує безперервність вільної торгівлі, а й дає змогу говорити про можливість посилення стратегічних відносин у політичній і торговельній сферах.

Шмигаль висловив сподівання, що це також позитивно відіб'ється на показниках двосторонньої торгівлі.

Як повідомлялося 8 жовтня, Україна і Велика Британія підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство. Угоду підписали Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Підписання угоди означає, що Україна зберігає усі напрями співпраці з Британією, які існували в рамках Угоди про асоціацію з ЄС, а також продовжує режим вільної торгівлі.