Рішення про винагороду членів наглядової ради банків будуть прозорішими - НБУ

Національний банк України 4 грудня 2020 року оприлюднив Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку, що сприятиме більшій прозорості ухвалення рішень про винагороди.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Відтепер вимоги до положень і звітів про винагороду регулюються окремим Положенням регулятора. Новий підхід сприятиме більшій прозорості ухвалення рішень про винагороди. Розробкою положень та звітів про винагороду займається комітет із винагороди банку. Положення та звіт про винагороду членів ради затверджують загальні збори учасників/акціонерів банку, а положення та звіт про винагороду членів правління - рада банку», - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що положення та звіти банк має розміщувати на власній вебсторінці. У річному звіті банк зазначає інформацію про суми винагороди членам органів управління (окремо щодо ради та правління), що були виплачені протягом звітного фінансового року.

Серед головних вимог до положення про винагороду: прозорість, зрозумілість та орієнтованість на уникнення конфлікту інтересів у банку, відповідність політиці управління ризиками, відповідність створеній у банку системі розподілу повноважень у прийнятті рішень та корпоративному управлінню, тощо. Зокрема сам звіт про винагороду має містити інформацію про: суму винагороди, у тому числі фіксовані і змінні складові;строки фактичної виплати винагороди, їх відповідність положенню про винагороду, повний опис структури всіх складових винагороди, критерії оцінки ефективності, за результатами досягнення яких була нарахована змінна винагорода.

Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку затверджене постановою Правління Національного банку України від 30 листопада 2020 року № 153. Постанова набирає чинності з 4 грудня 2020 року.