Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету понад 362 мільярди податків

Великі платники податків за січень-листопад 2020 року перерахували до бюджету 362,3 млрд грн податкових платежів, що на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу великих платників податків.

За одинадцять місяців поточного року податкові надходження до державного бюджету від великих платників податків склали 362,3 млрд грн. Рівень сплати податків у порівнянні з минулорічними показниками того ж періоду збільшився на 11,1 % або на 36,2 млрд грн.

Доля податкових платежів від великого бізнесу, що обслуговується Офісом, за результатами січня – листопада 2020 року склала 58,7% від податкових платежів держбюджету по Україні. В тому числі податок на прибуток – 68,5%, податок на додану вартість – 52%, акцизний податок – 97,3%.

У розрізі основних податків держбюджет отримав податку на додану вартість 123,3 млрд грн, податку на прибуток – 64,9 млрд грн та акцизного податку – 70 млрд гривень.

Як повідомляв Укрінформ, великі платники податків у 2019 році перерахували до бюджету 344,8 млрд грн, що на 12% більше порівняно з 2018 роком.